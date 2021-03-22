泰國早前推出多個隔離方案，包括蘇梅島10月開關、哥爾夫球隔離Staycation、遊艇隔離計劃等。據泰國疫情管理中心最新公佈，當局決定於4月1日起，旅客入境泰國隔離期會由14日改為10日！

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現時要入境泰國，旅客須有72小時以內的武肺陰性檢測證明、10萬美元（約78萬港元）的醫療保險及泰國批核的72小時內Fit to Fly證明，入境後隔離14日。泰國疫情管理中心認為疫情已經紓緩，為推動旅遊業復甦及振興當地經濟活動，由今年4月1日起將隔離期縮短至10日，隔離期間須檢測兩次。

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泰國疫情管理中心亦同意放寬旅客隔離期的活動：由4月1日到6月30日，隔離人士可在酒店內指定區域游泳、運動及購物；7月1日至9月30日則可於酒店內按摩及酒店餐廳用膳。此外，當局打算10月1日及之後，旅客若有接種疫苗或未曾感染證明則入境免隔離，現階段會將抗疫緊急狀態法延長至5月31日，群眾仍可慶祝4月中的潑水節，但不可有大規模潑水及泡沫活動，所以免隔離方案仍有待觀察情況。

資料來源：《曼谷郵報》

撰文： 周伯臻

編輯：鄒仲安

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