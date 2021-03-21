遠親不如近鄰，本來大家已經忘記了這句說話，因為鄰居之間的關係，越見疏離。即使住在你家旁邊十年，可能你也不知道他們姓甚名誰。近年Facebook興起一些屋苑的群組，讓大家可以在群組裏重拾鄰里關係，有時會「Free」一些東西，有時會「Giveaway」一些用不着的物件，實在令人窩心。但你又有否想過，那個每天在你身旁出入的鄰居，可能是一個心理變態的人？

《果籽》邀請了YouTube Channel「解密工作室」的探員X出任嘉賓主持，推出《奇案解密》Talk Show節目，每一集會邀請不同的專家嘉賓，以不同角度講述及分析每一宗奇案。今集探討一宗由陌生的鄰居，變成工友和好朋友，再變成殺女兇手的案件。原來馬來西亞除了邪術降頭之外，「恐怖鄰居」亦令你心寒，一位看着死者長大的叔叔，最後居然成為對16歲少女謝文晶先姦後殺的兇手。當時媒體資料指，兇手張振順在單親家庭長大，從小跟父親相依為命、缺少母愛、個性孤僻、不懂和異性相處。今集《果籽》請來交友公司創辦人Anita及社交力學培訓導師Miracle，分享一下「與異性相處」的必學之道，他們同時亦分享了一些性格孤僻的男生交友時遇到的常見問題。

點擊以下連結即時重溫《奇案解密》。

第一集：日本烏頭屬保險⾦殺人事件

第二集：美國真實版《殺人犯》

第三集：香港大埔寶湖花園燒屍案

第四集：香港15歲私影少女被殺案

第五集：澳洲悉尼林家血案

第六集：香港迷暈奶昔凶殺案

第七集：香港打劫銀行殺警案

策劃、撰稿：解密工作室 探員X

嘉賓：交友公司創辦人Anita、社交力學培訓導師Miracle

攝影：陳湧、尹文堯

導演：楊日冊

監製：劉芷晞

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