脫髮禿頭問題困擾不少男士,成因大多與體內激素及基因遺傳有關,西醫和中醫亦各有說法。如果你們有留意,男性比女性更大機會有禿頭問題,在香港,當我們看見中年男人有禿頭問題時,都會稱這個現象為「地中海」。引致禿頭的原因人人都不同,包括壓力、營養攝取量、藥物影響等,不過當中最重要的成因,必定是受到體內激素和基因遺傳影響。

體內激素影響──睾酮(testosterone)

其中一個原因是受到體內激素睾酮(testosterone)影響,我們的體內有一種酶,把睾酮轉化稱為二氫睾酮(dihydrotestosterone)的物質。二氫睾酮會令到毛囊的血液和營養供應減少,使毛囊縮小,隨着卵泡縮小,生長周期越來越短,新的毛髮就會變得更細,最終停止產生毛髮。這個現象會從頭皮的頂部開始,然後向下移動,最終導致「地中海」的現象。

都市流傳男性有更高濃度的睾酮,禿頭的機會亦會更高,其實這說法是錯的。脱髮的真正原因,是因為禿頭男仕的毛囊對二氫酮更敏感,導到毛囊停止產生毛髮。換句話說,無論是否有脫髮危機,大家體內的睾酮量都是差不多。

基因遺傳影響

人的細胞內總共有23對的染色體,當中有63組基因都會令到身體出現脫髮現象。科學家指,因為多組基因引致一個結果的情況為多基因性(Polygentic)。在63組基因之中,有6個是來自「X」染色體。

在「X」染色體裏的Xq11–12,與雄激素受體有關的基因,對人體是否禿頭有很大的影響。外國有一個大型的研究,檢查了12,806位帶有歐洲血統的男性是否帶有Xq11–12的基因,並了解其脫髮程度。結果發現帶有該基因的男人,比沒有該基因的男人出現禿頭情的機會高出兩倍。另外,因為「X」染色體都是來自父親,所以亦都證明禿頭是遺傳的。在2017年的另一個研究中,80%有禿頭情況的受訪者的父親亦是禿頭的。

如果你懷疑自己有禿頭現象,記得保持心境開朗、減少自己的壓力,或者有更加均衡的飲食,都對頭髮健康有正面的影響。

基因測試非100%準確 不建議使用

雄激素脫髮或稱為男性型脫髮,大部份均為基因遺傳,皮膚科專科醫生胡惠福指男女均有機會擁有脫髮基因,「脫髮的基因可以遺傳給兒子或女兒;而該基因除了遺傳自爸爸外,也可以遺傳自媽媽。」

遺傳基因會導致頭皮的毛囊對男性荷爾蒙較為敏感,因而造成雄激素脫髮。雖然女性都有機會遺傳脫髮基因,但女性的男性荷爾蒙較少,所以出現雄激素脫髮的機會亦較低。

坊間有不少頭髮基因測試服務,聲稱可檢測用家有否脫髮基因,但胡惠福醫生不建議市民進行這些測試,「這類測試多以口腔拭子、唾液檢查來篩選出毛髮關聯遺傳因子,從而判斷病人是否有雄激素脫髮風險,但這項技術現時仍然未成熟和可靠。」胡惠福醫生指這類測試結果並非100%準確,報告結果亦不一定反映現實,「就算檢測報告屬陽性(即有脫髮遺傳基因),也不一定會出現早年脫髮。脫髮的成因複雜繁多,遺傳基因只佔一部份,還要配合後天或環境因素,例如營養不良及精神壓力,才會誘發脫髮問題。反之亦然,報告結果呈陰性,亦不等於一定不會脫髮。」

肉眼觀察脫髮更實際

如受遺傳影響,胡惠福醫生指病人一般由20多歲開始病發,如果想知自己是否開始脫髮,肉眼觀察最實際,「病人可觀察髮線有否上移、有否出現M字額、頭頂頭髮有否變稀疏、頭髮變幼細等,這些都是早期男性脫髮的症狀。」

發現開始脫髮,應盡早治療,「脫髮的首三至六個月進行治療成效會較佳;如果脫髮持續超過半年,毛囊開始萎縮,一至兩年後毛囊變得不再活躍,甚至縮小到看不見,治療效果便未必理想。」

胡惠福醫生又列舉現時常用的三種治療方法,病人通常會先用外用生髮水,進一步或會用到口服藥物、甚至植髮手術。「口服藥物可能會導致性功能障礙,如暫時沒有任何脫髮跡象,就不建議利用藥物來作預防,因為預防脫髮的藥物副作用較多,不值得為了預防而冒險。」無論哪種方法,病人都應先衡量,並向醫生諮詢和商量才使用。

男士以腎為本 先天不足易脫髮

在中醫角度,脫髮其實與腎氣不足有關,註冊中醫彭子芯指不論男女,大約在30至40歲時,腎氣就會開始衰減,加劇脫髮情況。「臨床所見,男士地中海脫髮者的體質通常為肝腎不足型,加上都市人生活作息不定時、經常捱夜、飲食習慣等問題,都會加速這個臟腑的衰減。」肝腎不足者還會表現得精力不足、易疲累、睡眠質素變差及性功能下降等。

而脫髮與基因遺傳有關的說法,彭子芯醫師指這相對於中醫的「先天不足」,「男士以腎為本,腎功能對男士特別重要。如果父輩或直系親屬也有嚴重脫髮,那麼病人可能先天腎氣不足而令頭髮較脆弱,也較同齡的人更容易出現脫髮。」

彭子芯醫師強調,先天只是一部份因素,後天因素影響亦十分重要。「先天不足加上後天失調,亦可靠中藥或其他方法來強健肝腎。另外有些病人因濕熱而導致頭油或頭瘡較多,或睡眠不佳、腸胃失調等,亦可以服藥改善體質。」彭子芯醫師提醒,有脫髮遺傳風險的男士,應由20歲開始便保養身體,除了戒煙酒、不捱夜外,房事亦不宜過多,否則會損傷腎精。

生薑磨頭皮有用

傳說生薑磨頭皮能治脫髮和生髮,彭子芯醫生指這方法有一定效用,但並非人人適合,「如果病人體質偏熱,頭皮偏紅,容易出油和出瘡,便不適合使用生薑。」

如病人脫髮年期較長,除了以中藥治療改善體質外,亦可配合頭皮針灸治療,以刺激毛囊生長頭髮。平日輕敲百會穴、四神聰、頭維、印堂四個穴位,有助預防脫髮和改善睡眠質素,另外平日亦可多飲湯水來預防脫髮。

彭子芯醫師教大家煲一款「首烏桑椹生髮湯」,適合肝腎不足型、脫髮、白髮多的人士飲用。湯水的材料如製首烏、桑椹及熟地,可補肝腎、益精血生髮和令頭髮烏黑;黑豆和合桃亦補腎健脾胃、烏髮明目。每星期飲用1至2次,除預防脫髮,亦改善輕度脫髮問題。如體質濕熱、大便稀溏人士則不適合服用。

首烏桑椹生髮湯

材料(1人份量):

製首烏 10克

熟地 10克

桑椹 10克

合桃 30克

黑豆30克

紅棗 2粒

生薑 2片

栗米 1條

甘筍 2條

做法:

1.洗淨所有材料、紅棗去核。

2.先用清水浸泡黑豆約3小時。

3.栗米、甘筍切件。

4.煲內放入所有材料,加入清水蓋過面,大火煲滾後轉細火。蓋上蓋,煲約一小時,加鹽調味即可。

撰文:inscie、黃以聲

拍攝:周芝瑩、張志孟

動畫:怪奇

編輯:鄒仲安

