蘋果日報慈善基金
香港
台灣
北美
香港台灣北美
我要訂閱
membership campaign button
English
焦點
要聞
突發
娛樂
兩岸
國際
財經
果籽
飲食男女
體育
賽馬

脫髮是遺傳的｜男比女易禿頭同激素及基因有關 中西醫拆解治療與預防方法 日敲4穴位防脫髮

51分鐘前

脫髮禿頭問題困擾不少男士，成因大多與體內激素及基因遺傳有關，西醫和中醫亦各有說法。如果你們有留意，男性比女性更大機會有禿頭問題，在香港，當我們看見中年男人有禿頭問題時，都會稱這個現象為「地中海」。引致禿頭的原因人人都不同，包括壓力、營養攝取量、藥物影響等，不過當中最重要的成因，必定是受到體內激素和基因遺傳影響。

相關新聞：減肥｜間歇性斷食減胰島素分泌促進脂肪燃燒 有效控制血糖降體脂助減肥 有人完全斷食382日破世界紀錄

體內激素影響──睾酮（testosterone）

其中一個原因是受到體內激素睾酮（testosterone）影響，我們的體內有一種酶，把睾酮轉化稱為二氫睾酮（dihydrotestosterone）的物質。二氫睾酮會令到毛囊的血液和營養供應減少，使毛囊縮小，隨着卵泡縮小，生長周期越來越短，新的毛髮就會變得更細，最終停止產生毛髮。這個現象會從頭皮的頂部開始，然後向下移動，最終導致「地中海」的現象。

都市流傳男性有更高濃度的睾酮，禿頭的機會亦會更高，其實這說法是錯的。脱髮的真正原因，是因為禿頭男仕的毛囊對二氫酮更敏感，導到毛囊停止產生毛髮。換句話說，無論是否有脫髮危機，大家體內的睾酮量都是差不多。

相關新聞：過期食物｜食物日期標籤要識睇減少浪費 延長食物壽命要靠雪櫃 低溫阻酶製造蛋白質抑制細菌滋生

基因遺傳影響

人的細胞內總共有23對的染色體，當中有63組基因都會令到身體出現脫髮現象。科學家指，因為多組基因引致一個結果的情況為多基因性（Polygentic）。在63組基因之中，有6個是來自「X」染色體。

在「X」染色體裏的Xq11–12，與雄激素受體有關的基因，對人體是否禿頭有很大的影響。外國有一個大型的研究，檢查了12,806位帶有歐洲血統的男性是否帶有Xq11–12的基因，並了解其脫髮程度。結果發現帶有該基因的男人，比沒有該基因的男人出現禿頭情的機會高出兩倍。另外，因為「X」染色體都是來自父親，所以亦都證明禿頭是遺傳的。在2017年的另一個研究中，80%有禿頭情況的受訪者的父親亦是禿頭的。

如果你懷疑自己有禿頭現象，記得保持心境開朗、減少自己的壓力，或者有更加均衡的飲食，都對頭髮健康有正面的影響。

基因測試非100％準確 不建議使用

雄激素脫髮或稱為男性型脫髮，大部份均為基因遺傳，皮膚科專科醫生胡惠福指男女均有機會擁有脫髮基因，「脫髮的基因可以遺傳給兒子或女兒；而該基因除了遺傳自爸爸外，也可以遺傳自媽媽。」

遺傳基因會導致頭皮的毛囊對男性荷爾蒙較為敏感，因而造成雄激素脫髮。雖然女性都有機會遺傳脫髮基因，但女性的男性荷爾蒙較少，所以出現雄激素脫髮的機會亦較低。

坊間有不少頭髮基因測試服務，聲稱可檢測用家有否脫髮基因，但胡惠福醫生不建議市民進行這些測試，「這類測試多以口腔拭子、唾液檢查來篩選出毛髮關聯遺傳因子，從而判斷病人是否有雄激素脫髮風險，但這項技術現時仍然未成熟和可靠。」胡惠福醫生指這類測試結果並非100%準確，報告結果亦不一定反映現實，「就算檢測報告屬陽性（即有脫髮遺傳基因），也不一定會出現早年脫髮。脫髮的成因複雜繁多，遺傳基因只佔一部份，還要配合後天或環境因素，例如營養不良及精神壓力，才會誘發脫髮問題。反之亦然，報告結果呈陰性，亦不等於一定不會脫髮。」

肉眼觀察脫髮更實際

如受遺傳影響，胡惠福醫生指病人一般由20多歲開始病發，如果想知自己是否開始脫髮，肉眼觀察最實際，「病人可觀察髮線有否上移、有否出現M字額、頭頂頭髮有否變稀疏、頭髮變幼細等，這些都是早期男性脫髮的症狀。」

發現開始脫髮，應盡早治療，「脫髮的首三至六個月進行治療成效會較佳；如果脫髮持續超過半年，毛囊開始萎縮，一至兩年後毛囊變得不再活躍，甚至縮小到看不見，治療效果便未必理想。」

胡惠福醫生又列舉現時常用的三種治療方法，病人通常會先用外用生髮水，進一步或會用到口服藥物、甚至植髮手術。「口服藥物可能會導致性功能障礙，如暫時沒有任何脫髮跡象，就不建議利用藥物來作預防，因為預防脫髮的藥物副作用較多，不值得為了預防而冒險。」無論哪種方法，病人都應先衡量，並向醫生諮詢和商量才使用。

男士以腎為本 先天不足易脫髮

在中醫角度，脫髮其實與腎氣不足有關，註冊中醫彭子芯指不論男女，大約在30至40歲時，腎氣就會開始衰減，加劇脫髮情況。「臨床所見，男士地中海脫髮者的體質通常為肝腎不足型，加上都市人生活作息不定時、經常捱夜、飲食習慣等問題，都會加速這個臟腑的衰減。」肝腎不足者還會表現得精力不足、易疲累、睡眠質素變差及性功能下降等。

而脫髮與基因遺傳有關的說法，彭子芯醫師指這相對於中醫的「先天不足」，「男士以腎為本，腎功能對男士特別重要。如果父輩或直系親屬也有嚴重脫髮，那麼病人可能先天腎氣不足而令頭髮較脆弱，也較同齡的人更容易出現脫髮。」

彭子芯醫師強調，先天只是一部份因素，後天因素影響亦十分重要。「先天不足加上後天失調，亦可靠中藥或其他方法來強健肝腎。另外有些病人因濕熱而導致頭油或頭瘡較多，或睡眠不佳、腸胃失調等，亦可以服藥改善體質。」彭子芯醫師提醒，有脫髮遺傳風險的男士，應由20歲開始便保養身體，除了戒煙酒、不捱夜外，房事亦不宜過多，否則會損傷腎精。

生薑磨頭皮有用

傳說生薑磨頭皮能治脫髮和生髮，彭子芯醫生指這方法有一定效用，但並非人人適合，「如果病人體質偏熱，頭皮偏紅，容易出油和出瘡，便不適合使用生薑。」

如病人脫髮年期較長，除了以中藥治療改善體質外，亦可配合頭皮針灸治療，以刺激毛囊生長頭髮。平日輕敲百會穴、四神聰、頭維、印堂四個穴位，有助預防脫髮和改善睡眠質素，另外平日亦可多飲湯水來預防脫髮。

彭子芯醫師教大家煲一款「首烏桑椹生髮湯」，適合肝腎不足型、脫髮、白髮多的人士飲用。湯水的材料如製首烏、桑椹及熟地，可補肝腎、益精血生髮和令頭髮烏黑；黑豆和合桃亦補腎健脾胃、烏髮明目。每星期飲用1至2次，除預防脫髮，亦改善輕度脫髮問題。如體質濕熱、大便稀溏人士則不適合服用。

首烏桑椹生髮湯

材料（1人份量）：

製首烏 10克

熟地 10克

桑椹 10克

合桃 30克

黑豆30克

紅棗 2粒

生薑 2片

栗米 1條

甘筍 2條

做法：

1.洗淨所有材料、紅棗去核。

2.先用清水浸泡黑豆約3小時。

3.栗米、甘筍切件。

4.煲內放入所有材料，加入清水蓋過面，大火煲滾後轉細火。蓋上蓋，煲約一小時，加鹽調味即可。

Reference:

https://www.bbc.com/future/article/20121210-are-bald-men-more-virile

Hagenaars, Saskia P, Hill, W David, Harris, Sarah E, Ritchie, Stuart J, Davies, Gail, Liewald, David C, . . . Marioni, Riccardo E. (2017). Genetic prediction of male pattern baldness. PLoS Genetics, 13(2), E1006594.

Li, R, Brockschmidt, F.F, Kiefer, A.K, Stefansson, H, Nyholt, D.R, Song, K, . . . Richards, J.B. (2012). Six novel susceptibility Loci for early-onset androgenetic alopecia and their unexpected association with common diseases. PLoS Genetics, 8(5), E1002746.

Chawnshang Chang, John Kokontis, & Shutsung Liao. (1988). Molecular Cloning of Human and Rat Complementary DNA Encoding Androgen Receptors. Science (American Association for the Advancement of Science), 240(4850), 324-326.

Cranwell, W. (2016, February 29). Male androgenetic alopecia. Retrieved March 12, 2021, from https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK278957/

撰文：inscie、黃以聲

拍攝：周芝瑩、張志孟

動畫：怪奇

編輯：鄒仲安

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁

十萬個為甚麼脫髮禿頭地中海胡惠福頭髮基因測試雄激素脫髮男性型脫髮性功能障礙植髮彭子芯
果然好玩 籽在四方，即like「果籽」FB專頁！
BannerBanner