武肺疫苗接種計劃開始至今，每日都有接種後不適甚至即場暈倒的個案，政府專家顧問許樹昌估計可能是接種疫苗時太緊張、見血會暈等情況，與疫苗無關。以上的情況，其實都屬於「血管迷走神經性昏厥」，連韓國人氣女星泫雅都曾患上，患者會眼前突然一黑而暈倒昏厥。

緊張受驚使人心跳減慢 腦部供血不足暈倒

香港心臟專科醫生黃品立曾接受本報訪問並指出，血管迷走神經性昏厥十分普遍，香港平均每日有幾百宗，而女性佔多數，是導致暈厥的最常見原因。血管迷走神經性昏厥是當身體受到外來的刺激，如疼痛、焦慮、情緒緊張或長時間站立時，出現心跳減慢、血管擴張、血壓突然下降，造成腦部供血不足，繼而失去知覺及暈倒，亦有可能出現面色蒼白、發冷汗等情況。一般針刺、強烈高溫、想起驚嚇事情等情況下都容易發生，幾年前流行的「冰桶挑戰」亦容易誘發血管迷走神經性昏厥。

頭暈後失去知覺的情況稱為昏厥，跟昏迷不一樣。神經外科專科醫生李世偉解釋，昏迷是長時間不省人事，而昏厥則只會維持短時間，很快會醒過來。一般來說，當病人接近昏厥時，會眼前一黑，只聽到周圍的聲音，面色會顯得蒼白，血壓跌到很低。

昏厥時要抬起雙腳 平日做反壓力動作可預防

如果出現昏厥情況，甚至確診為血管迷走神經性昏厥，並不須要服藥，因為大部份人暈倒10多秒後，心跳就會回復正常，自然蘇醒。如果環境許可，身邊人士最好輕微抬起患者雙腳，或找身邊朋友幫手按摩腳部，令血液不會停留在腳部，有助血液循環到心臟，然後上腦部。當站着時，可嘗試踮高踮低，讓小腿肌肉運動，肌肉收縮時會慢慢將血推向心臟。

平日做反壓力動作亦可預防昏厥，例如坐在椅上，將頭部彎至兩膝蓋之間；雙手手指互扣並用力對拉；把雙腿交叉重叠，並收緊腿部肌肉。每天喝2至2.5公升水、多攝取鹽份、多做運動，提升腿部肌肉，亦可加強血液回流心臟的功能，預防昏厥。

撰文：鄭詩詠

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