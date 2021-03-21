《Biohazard》（生化危機），美版名為《Resident Evil》（惡靈古堡），首款遊戲於1996年3月22日推出，已到25周年。這個恐怖求生動作遊戲系列，伴隨不少人成長，正傳與外傳推出了20集以上遊戲，更曾改編真人版電影和動畫，最新一集《生化危機８》（Biohazard Village）亦將於5月8日推出。

《生化危機》角色伴隨玩家成長

《Biohazard》的遊戲故事隨着真實時間演變，故事角色亦與玩家一起成長，當年跟玩家一樣的年輕主角，現在也跟玩家一樣成為中年大叔了。不過這無損《生化危機》的魅力，反而更有親切感，遊戲角色就像玩家的好友，大家都好想透過遊戲關心一下好友近況。《生化危機》有着宏大的世界觀與故事，時間線與故事亦錯綜複雜，複雜在於玩家並非玩完一次遊戲後就能輕易掌握遊戲故事的全貌，必須透過遊戲中找到的一些文件，才能了解整個故事與背後的事件和枝節。

由於《生化危機》的故事頗為複雜，正傳故事基本是按集數順序，外傳故事一般都是為正傳補完或承上接下之用。單玩正傳故事，沒有看齊文件的話，只能了解故事的表面與大概，所以香港有兩位對《生化危機》系列充滿熱情的粉絲，90後的大王與米八，就成立「玖零重工」YouTube頻道，製作解說《生化危機》系列的影片。他們的影片並非一般的簡單故事回顧，而是深入的解說，每條影片長10多分鐘至40多分鐘不等。單是頭幾集遊戲以Racoon City淪陷為主的故事，他們就製作了好幾小時的影片，分了幾集作解說。記者在看過後，才了解自己對《生化危機》的所知只是皮毛，「玖零重工」可謂解說最詳盡的《生化危機》廣東話頻道。

90後粉絲製作超詳盡《生化危機》解說影片

「玖零重工」二人表示，最初製作《生化危機》解說影片的原因，是大王與米八在某次飲酒聊天時誕生的念頭，而大王本來喜歡剪片，想造一些滿意的片讓人觀看；米八則很多說話，喜歡作不同演繹和嘗試，所以就開展了此頻道，「因為《生化危機》遊戲不會逐步告訴你故事劇情，經常都要翻查遊戲中的文件來了解當中的故事，例如玩《生化危機》進入洋館，最初玩家並不知道內裏發生甚麼事，但你會找到一篇日記述說洋館員工在裏面工作，後來爆發感染要穿保護衣等等事情。這些枝節劇情會在一份文件中以文字交代。」大王在做頻道前，經常都上網找《生化危機》的解說，「找到的影片都是普通話或英語，且不夠全面，都是很表面的解說，於是我就想做一條詳盡的片給自己看，純粹為自己開心而做，所以就做了第一條《生化危機》的廣東話解說影片。」他們表示最初預期影片有1,000觀看次數已很開心，現在他們首條影片《生化危機解說系列——浣熊市滅亡史 (上)》 已有50萬以上的觀看次數。

「玖零重工」的影片製作上一點也不容易，他們在製作影片前，通常會看回所有遊戲文件，亦會重玩遊戲。米八表示就算重玩遊戲也不會覺得悶，「因為有個志同道合的朋友跟我一起深入了解故事，也能夠尋回童年回憶，我覺得很開心，而且每次玩都能找到新的元素。」大王表示，做解說片，首先最難的是寫稿，「因為《生化危機》的設定，經常會今天的我打倒昨日的我，新設定蓋過舊設定，經常要為官方設定自圓其說。」他們的片的確很詳盡，而他們最長的一條影片，約做了兩個多月，始終二人本身都有正職在身，所以做片比較慢，只能請支持他們的觀眾請等一等了。

「玖零重工」二人都很愛玩《生化危機》，大王喜歡遊戲緊絀的資源分配，「要好好管理才能繼續前進，攜帶的物品與彈藥都有限，一隻喪屍要射很多發子彈才會死，就連遊戲儲存也有墨水限制，真的很高難度。」米八則喜歡遊戲的強烈代入感和寫實枝節，「一個危機事件背後，有很多事件要玩家自行發掘；一個主線的故事中還有很多枝節小故事，可以透過遊戲的文件查看，我覺得很精釆和多元化，遊戲不會直述故事，要玩家自己去探索，非常寫實。」

他們就算重複玩《生化危機》也不覺得悶，所以除了解說影片外，他們亦在頻道開始直播玩《生化危機》，亦開始了自行創作《生化危機》主題廣播劇，作出不同的新嘗試。大家如想對《生化危機》作更入了解，或者認為自己也很了解此系列，不妨看看他們的頻道，交流一下。

《生化危機》正傳時間線排序

記者：馬子聰

攝影：鄭明川

編輯：鄒仲安

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