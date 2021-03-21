腸胃停滯是家兔其中一個最常見的急性疾病，病徵包括食慾減少、行為呆滯、大便量減少、腹部疼痛、呼吸困難等。如果情況繼續惡化，腸胃停滯可以引致更嚴重的腸阻塞，需要緊急開刀做手術處理。缺乏適當治療，兔子可以在4至12小時之內死亡。

點擊文章瀏覽更多動物新聞﹕

兔子腸胃停滯成因

腸胃停滯的主要成因主要是兔子因突如其來的壓力或焦慮，出現食慾不振或停止進食，從而導致腸道蠕動減慢，最終停止蠕動。牠們腸內的酵母菌和腸道細菌會持續將食物發酵，產生大量氣體。如果腸道停止蠕動，大量氣體就會積聚在消化道。由於生理結構關係兔子是不會嘔吐的，其胃部會因此而膨脹令主動脈和靜脈受到擠壓，從而導致血液循環不良，嚴重甚至會休克、虛脫和死亡。

俗稱「毛球症」的毛球阻塞經常被人誤會為造成腸胃停滯的主因。然而，越來越多的研究指出胃出現毛球是腸道蠕動減少的結果而非疾病的成因。兔子天生愛整潔，常常會自行理毛，的確會進食了不少毛髮。但正常健康的腸胃會透過分泌足夠的消化液去分解毛髮，並透過蠕動排出。只有在本身已經有腸道停滯問題的兔子身上，其腸道內的毛團才會因久久未能排出而開始脫水、變硬，進一步造成阻塞。只要大便的量與質均正常，主人不必過分擔心毛團對排便做成阻礙。

預防兔子腸胃停滯

預防勝於治療。要預防腸胃停滯，首先要解決引致兔子食慾不振的原因。兔子是膽小的動物，一旦有突發的刺激或環境改變，如噪音、光暗、換新居、家裏養了新寵物等，都會令兔子感到壓迫，加重心理壓力。主人可先讓兔子在牠們熟悉的地方，如自己的籠子、房間活動，感覺良好才一步步擴展牠們的活動範圍。

此外，避免低纖維飲食和乾糧都能有效預防。高纖維的食物能延長咀嚼時間，預防牙齒咬合不良，從而減少腸胃停滯的壓力和痛楚因素。主人亦可嘗試溫和地按摩兔子腹部，刺激腸臟蠕動。但切記要輕力，如果兔子覺得疼痛的話就要馬上停止。如果發覺兔子食慾大減、大便又出異樣等腸胃停滯的典型病徵，就要盡快帶兔子到獸醫診所求醫，作進一步檢查。

撰文：黃雅純

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！