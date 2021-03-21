現代人機不離手，一日花數十小時看手機和電視，經常會覺得眼睛乾澀、眼泛血絲、流眼水、畏光、經常感到有異物在眼中，嚴重的話可能是患上乾眼症。

中醫稱為白澀症 肝腎陰虧致眼乾

乾眼症的成因有很多，主要與淚液和眼球表面相關，例如眼睛淚液分泌量不足或分佈不均勻、淚液過度蒸發，而使淚液無法保持眼球表面的濕潤，造成眼睛不適及影響視力，一般可以滴眼藥水補充淚水，紓緩眼乾問題，但如滴眼藥水後仍覺得眼睛乾澀、流淚嚴重，就要求醫。

乾眼症在中醫稱為白澀症、乾澀昏花症。而當中的「澀」為不滑潤，動眼困難的意思。中醫認為，肝開竅於目，目得血而能視，且腎陰能養肝陰，當肝腎陰虧、精血虛少時，眼睛就會出現眼乾、眼澀、眼疲勞等表現。

中醫建議針灸茶飲治眼乾

要治療乾眼症，中醫會開給患者六味地黃丸、菊花、枸杞、決明子。六味地黃丸使肝腎之陰得到了補益，陰血上輸、精津上涌，眼睛得到濡潤；菊花可疏散風熱、清熱解毒；枸杞主五內邪氣，熱中消渴；決明子清肝明目。

另外，乾眼症的患者也非常適合用針灸，針灸則選取內睛明、球後、合谷、太陽、風池、四白等穴道，並貼上耳針於神門、肝、腎、目穴、眼穴。並且要多按摩眼睛周圍穴位，如攢竹、魚腰、絲竹空、睛明、承泣、瞳子髎，每個穴道用旋轉式按摩20下。

此外，中醫介紹一款漢方茶飲，可當成保養飲品。

材料包括銅鑼杭菊花8克、枸杞子30克、紅棗5顆、炙甘草15克。

作法：首先把紅棗剝開去籽，將藥材放入鍋中加入1,000cc水煮沸後，再用小火燜煮5-10分鐘即可飲用。如果喜歡甜味的也可加入適量冰糖。

菊花能疏風清熱、解毒明目；枸杞能補肝腎、益精明目；紅棗能補中益氣、養血安神；炙甘草補中益氣，藥物合用可以保肝明目、消除眼睛疲勞。

中醫能治未病 眼乾可能是臟腑問題

中醫治療眼病的優勢，除了眼睛外，更考慮到臟腑的變化對眼睛的影響，以「中醫治未病」觀念來防患未然，在疾病程度未達西醫治療標準時，即可對症下藥，善用中醫各種補氣、養血、滋陰等藥物來改善眼睛狀況。

不過始終預防勝於治療。以下幾個簡單的方法，教大家平時眼睛保護方法：

1. 用眼50分鐘左右，望向遠方休息10分鐘，特別是要注意眨眼的次數，許多人工作時太專注看着電腦螢幕，這時就會忘了眨眼睛，角膜上的淚液蒸發得太快，就會使眼睛會變得又乾又澀。

2. 洗臉時注意眼瞼及睫毛清潔，用熱毛巾熱敷，可以減輕疲勞並增加淚液分泌。

3. 戴隱形眼鏡時間不要過長，若有不舒服即應立即取下。

4. 若有任何眼睛不適，應請找眼科專科醫師治療，千萬不要自行購買成藥。

5. 飲食清淡，少碰燒烤炸辣類食物，並多吃含維他命A（菠菜、胡蘿蔔）、維他命C（番茄、奇異果）、維他命E（堅果、全穀類）的蔬果。

6. 平時也可多攝取富含葉黃素的蔬果，例如甘藍、菠菜、芥菜、深綠色花椰菜、玉米等蔬菜，水果當中奇異果、葡萄、柳橙汁以及南瓜也有豐富葉黃素。葉黃素是一個很好的抗氧化劑，可保護細胞避免受到自由基的傷害。

撰文：台灣中醫王咨翔醫師

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