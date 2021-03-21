《Biohazard》（生化危機）今年25周年紀念，最新一集《生化危機8》（Biohazard Village）將於5月8日推出。首集遊戲於1996年3月22日推出，多年來正傳與外傳系列推出了20款以上遊戲，更曾改編成真人版電影和動畫，早已是遊戲界的最大型IP之一，推出過不少周邊產品，全球都有大量粉絲，現在就由幾位粉絲分享一下他們對《生化危機》的熱情和收藏。

粉絲Yumi本身是cosplayer，特別愛cosplay《生化危機》的角色，最愛的角色是Ada Wong，「很多人都喜歡Ada，覺得她很漂亮，其實遊戲和動漫作品都較少有Ada這種角色，我喜歡她神秘又強悍，現實中自己也很憧憬成為這樣的女性。」基本上官方所有Ada造型她都cosplay過，她覺得cosplay女角與男角有點不一樣，「男性角色會比較着重裝備的還原度和細節，但女性角色的裝備和槍械不及男角細緻，所以我會着重姿勢和表情的重現。」

直播挑戰遊戲 外國fans互相交流

首次接觸《生化危機》是第二集《生化危機2》，亦是她最喜歡的一集，「當年我有玩過原版第一集非重製版，這個原版很有趣，有A和B兩隻光碟，遊戲由Leon和Claire兩個角色的視點去玩，令我首次覺得原來遊戲不只單一路線和單一視點去進行，可以由兩個角色以各自視點經歷同一件事，所以我印象最深刻，也是我最喜愛的一集。」

Yumi愛玩《生化危機》，早前更當起直播主，直播挑戰遊戲的困難模式，很高興有不少志同道合的朋友支持，「因為《生化危機》讓我認識到更多相同興趣的朋友，本身有一些follow我facebook專頁的外國朋友，即使聽不懂廣東話也會觀看我的打機直播。部份墨西哥或法國的fans，更會告訴我過關的方法，因為玩《生化危機》認識到很多外國的朋友，可以互相交流。」

Yumi的朋友Carlos，是一位軍事迷，五年前開始cosplay《生化危機》角色，最愛第一集原版，「雖然第一集在2000年推出過重製版，但感覺不及96年那麼震撼，版本的開場片段是真人拍攝的，反而2000年的重製版改以CG來表達，我會覺得CG取代不了真人版的震撼感。」除了正傳之外，《生化危機》的十多款外傳遊戲，Carlos都有玩過，「我差不多玩齊所有《生化危機》遊戲，就連是廠方Capcom開發成本較低的Game Boy版《生化危機 Gaiden》我也有玩過。」

還原最接近裝備 攻略本創先河

訪問當日Carlos以Leon的造型受訪，但他最愛的角色其實是Chris Redfield，「覺得他比較硬朗和正直，雖然肌肉發達，思想較簡單，但他始終是第一集的男主角。今天cosplay了Leon，其實是配合拍檔Yumi的Ada造型。」Carlos在cosplay比較着重細節的還原度，「例如我身上的Leon服飾，是重製版的造型，我比較喜愛其新造型，參考了1998年特種部隊的裝備改良而成，當時一見到就很着迷，所以我花了半年時間去搜集和改造裝備，還原預告片中的Leon的造型，我現在身穿的這一套裝備，當年遊戲尚未推出前我已穿在身上，也算是我人生的一個成就。」

Carlos本身是圖像設計師，有能力製作一些道具和印刷品，「既然我喜歡cosplay《生化危機》，就會用自己的能力做到最好。」一些徽章的圖像是他畫圖後再經廠生產；裝備與槍械道具更以3D打印，特別着重槍械與裝備的還原度，除了官方的槍械與裝備，他更從外國買來不少裝備自行改裝，務求還原出最接近遊戲中的裝備。

《生化危機》第一集在香港沒太多人認識，當年的《GamePlayers》遊戲雜誌編輯Fukuda表示：「當時編輯部只視為一般遊戲看待，只在書中連載攻略。之後開始有玩家覺得《生化危機》很好玩，他們一個傳一個，遊戲有了口碑，就有更多人玩，但始終是日文遊戲，一些解謎卡要看懂日語才能通關，當時香港玩家普遍日文水平不高，不少人因此卡關，紛紛去買我們雜誌連載的攻略。公司發現那期雜誌賣斷市，於是將《生化危機》攻略抽出來獨立推出攻略本，一本32頁賣$10的攻略一推出立即賣斷市，連加印都很快賣完，公司覺得攻略本在香港有市場，所以《生化危機2》推出前，就跟廠方Capcom洽談推出《生化危機2》攻略本，成事後派編輯去了日本做攻略本，在遊戲推出時同期推出。」《生化危機2》攻略本，應該是香港首本獲廠商授權兼由編輯親自玩和製作的遊戲攻略本，可謂開創了本地業界的先河。

記者：馬子聰

攝影：潘志恆、周芝瑩、鄭明川

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！