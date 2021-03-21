毛孩與人類一樣，健康有時、生病有時。當牠們患上消化系統疾病時，也會上吐下瀉、食慾不振。不過到底是甚麼因素導致毛孩的消化系統出現問題？是食物過敏？吃錯東西？還是轉換環境引致的壓力？作為飼主要了解毛孩生病的成因，才能提早預防。

腹瀉

腹瀉是毛孩非常常見的消化系統疾病。當你發現毛孩的糞便非常稀，呈現水狀，即俗稱「屙爛屎」，久久無法回復正常狀態，那便是腹瀉症狀。對毛孩來說，造成腹瀉的原因大多是壓力、吃了變壞或腐爛的食物、對部份食物過敏、更換狗食的速度太快、體內有寄生蟲、感染、器官衰竭等等。

消化不良

消化不良也是毛孩常見的消化道問題，大多會出現便秘、腹瀉等症狀，毛孩或有輕度腹痛、體曲伏卧在陰暗處、尿色偏黃等等。餐具不潔淨或沒有消毒、暴飲暴食，以及飲食不定時都有可能引致狗狗消化不良。此外，由於毛孩的腸道比較短，消化的時間亦較短，頻繁換糧的話也容易造成難以消化的問題。

腸胃炎

腸胃炎可分為急性及出血性，前者發作的時間一般相當短暫，較常見的成因是吃了高油脂或已變壞的食物，還有感染體內寄生蟲、壓力等因素。至於出血性腸胃炎發作的時間也相當短暫，但臨床病徵會較嚴重，如嚴重嘔吐、嘔吐物帶血，甚至是血便，這個情況便要立即看獸醫進行治療。

胰臟功能受損

常見的是胰臟炎及胰臟外分泌功能不足，前者可能是由高脂肪量食物引致。而胰臟外分泌功能不足較明顯的徵狀是體重減輕、食慾增加，以及出現大量軟便。

結腸炎

結腸炎也是毛孩常見的消化道問題。毛孩可能會出現排便疼痛或腹瀉的症狀，又或是排便頻繁，每次也是少量的半成形液體糞便。成因主要是鞭蟲感染，而有一些品種的毛孩會較易患炎症性腸病，如德國牧羊犬、法國鬥牛犬、拉布拉多相較其他品種的毛孩有更大風險。

「排便狀況」是中醫診斷病患體質與病況的重要指標，這個狀況同樣適用於毛孩身上，所以最好的方法就是熟悉狗狗的日常行為和健康狀態，留意牠每天的糞便狀態，便會知道牠的身體狀況，一旦毛孩的健康出現狀況，才也能及早發現。

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撰文：Karl Li

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