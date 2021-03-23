疫情後，估計機票價格會上漲，減少人與人的接觸成趨勢，發展電子化前台是旅遊業未來重要工作之一。台灣除了放寬港人入境限制外，當地交通部更開始推動機場智能化，首先選松山機場試推動「3e智能通關」，包括「e-Check」、「e-Gate」和「e-Board」，透過護照、登機證、人臉辨識合成單一身份證件，當局認為此舉有便後續通關工作，更可減少接觸、人力及時間。松機預計明日（3月24日）起正式開放，為期6個月試用期，用作為國內各機場正式建置系統的參考。

國際出境旅客在報到櫃台完成劃位手續後，在進入管制區、移民署證照查驗櫃檯、登機門前的3個檢查點，都需要進行護照、登機證的核實工作，確保台灣國境安全跟航空保安。過去這些檢查點的工作都須由航警、移民官、航空公司地勤人員等負責查驗；智能化後，相關作業都能改由智能系統一併自動處理。

移民署查驗櫃枱數年前已建置e-Gate自動通關系統，現在松山機場將e-Check與e-Board亦結合在內，成為台灣首個3e智能通關機場，創造出無接觸機場。

松山機場主任徐乃新表示，機場的e-Check系統更是全球首座結合體溫檢測的過關系統，當進入管制區時，持個人護照身份證件登錄身份時，同時也能量度體溫，若體溫超過37.5度，就無法進入管制區內。

徐乃新補充，系統升級後，證照查驗核實正確率將大幅上升，可提升機場保安和通關效率。該項服務將於明天開始提供台灣民眾試用，免註冊及可用專屬通道，而人臉辨識系統的個人資料在登機起飛後1小時內就自動刪除，資料暫存於松山機場，不是落在私人廠商手上，該項服務預計先試行6個月。

資料來源：台灣《蘋果新聞網》

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