位於灣仔的Bakehouse的牛角包及酸種蛋撻一向聞名，老闆Grégoire Michaud是前香港四季酒店餅廚，擁有30年烘焙經驗，最近他成立新品牌Bread Pantry，烘焙產品只用上基本的原材料製成。所用的材料也大有來頭，像法國布賽Girardeau家族Suire Mill的有機麵粉、法國Guérande的海鹽、過濾水以及經天然培植15年的酸種。新品牌所出的麵包是經過36小時的漫長發酵過程而製成，當中的方包及預先切片麵包系列，有三種不同的口味：稻麥酸種麵包（Toasted Grains Sourdough）、白酸種麵包（Rustic White Sourdough），以及全麥酸種麵包（Malted Wholemeal Sourdough）。記者較推介是農夫酸種麵包 （Country Farmhouse Sourdough）有香醇的風味，較適合製作三文治、吐司等輕食，而法式麵包（Stone Baked Artisanal Rolls）則較百搭，適合配搭不同的餐點。

值得一提是，採用TDPA可氧化生物降解技術來製造最低限度的食品包裝，相比傳統的塑膠包裝，該技術將使塑料更快速地進行分解和生物降解，希望減少對環境的影響。

由即日起，Bread Pantry已在Market Place by Jasons、惠康等近20個香港零售熱點上架，愛吃麵包的朋友就不要錯過了！

Bread Pantry

https://www.breadpantry.com/our-bread

記者：鄭煒霖

編輯：鄒仲安

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