今天處理了一個護食個案，可以分享一下。主人查詢時，說狗狗最近完全不吃碗內的食物，然後有人走近碗或想拿走牠的碗，牠便咬人了。

護食對於狗來說是正常不過的行為。其實所有的護食行為都是因為狗狗緊張、不希望別人拿走或碰牠的食物，所以發惡把別人或別的狗趕走的手段。至於對食物緊張的原因，就不盡相同了。

個案中的小狗，主人從小到大都會拿着碗餵牠吃飯。然後每一次吃完，主人和碗便會馬上消失離開，只剩自己一個在家中。漸漸小狗便學會了「食物消失、狗碗消失、主人消失」這個邏輯關係。久而久之，小狗對碗內的食物變得日漸緊張、不吃也不讓人拿走。也就是護食行為爆發的時間點。

今天花了點時間做了些簡單練習，主要是讓主人和狗狗重新建立信任和重新學習大家都期望的相處方式。目的是讓狗狗知道，主人走近碗，甚至拿走牠的碗，會為牠帶來更好的事情。同時也要讓牠明白，吃完飯不再等於主人消失不理牠了。

短短一陣子的練習，大家便看到效果，狗狗也能從容地在碗內完成牠的晚餐，當然是分開數次小量去完成。但比起剛開始主人面對狗狗一粒糧也不肯吃，而且會發惡的情況已經相差很遠了。

絕大部份的攻擊問題其實都是源自狗狗承受不了那份緊張和恐懼，迫不得已才使用武力把壓力來源趕走。如果我們在狗隻極緊張的狀態下，還使用高壓的方式去迫使牠們改變，最終傷害的是大家的關係和狗狗的心靈。

Force Free Training的重點不在於獎勵，而是在於所有的訓練都必須在狗狗不會感到緊張不安的情況下進行和完成。

學習應該是快樂的，也應該是狗狗和家長建立關係的美好時光。

撰文：小明（轉載自Bambiland）

• 認證專門寵物犬訓練師CTC（Certificate in Training and Counseling）

• 美國APDT專業訓犬師協會專業會員

• 畢業於世界頂尖犬隻訓練學府The Academy for Dog Trainers

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