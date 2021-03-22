隨著BNO 5+1簽證的推行，越來越多家庭開始為人生的新一章做好準備。而備受家長們關心的莫過於子女的教育及前途。能夠讓子女入讀英國頂尖中學是不少家長夢寐以求之事，究竟怎能為子女升中如何作好準備？

提早為子女打算 準備九月份考試

英國的中學每年會於九月份舉行小六 (Year 6) 學年的考試，家長和學生需在小五 (Year 5) 暑假之前登記考試，憑成績可在同年10月份申請升中派位。趁離考試還剩一段時間，家長要善用時間為子女們做好準備。

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公立文法學校門檻高 子女入讀過五關斬六將

精英制公立文法學校 (State Grammar School)，是芸芸數千英國中學之中最頂尖的學府，全英僅有163間。不難想像，要成功讓子女入讀這些Band 1學校，必須過五關斬六將，當中尤其重要的是要在公立學校的升中試中獲取佳績。以位於英國東南部的肯特群 (Kent) 為例，當地有三十多間公立文法中學，同學必須爭取在公立學校升中試中成績表現達到前10％-15%，才能取得公立學校的最低申請門檻，挑戰性十分高。

升中考試範疇多 邏輯推理能力宜早訓練

升中考試涵蓋了英語﹑數學﹑文字和非文字推理 (English, Maths, Verbal and Non-Verbal reasoning) 四大範疇，除了英、數這些為我們所熟知的科目外，最令家長們疑惑的就是文字和非文字推理。這兩範疇注重培育學生的邏輯推理能力，讓學生們能一步步掌握有如偵探一樣的推理能力，使他們能從文字和圖像中層層推敲來推斷出答案。相對香港的教育模式，學生們對於這類的題型會感到陌生。家長或會問：「有甚麼方法可以讓子女接觸更多此類型題目？」

善用網上學習平台 升中考試事半功倍

網上資源豐富，家長可以搜尋不同的網上學習平台來供子女練習，Atom Learning 便是其中一個學習平台。Atom Learning 沿用英國本地學生真實數據，在英國一千所小學學校中也有應用。相比起過往GL和CEM測試，更能夠讓香港學生準確地掌握英國政府升中試的指標。他們參照英國公立學校的升中入學評估模式，為學生提供準確而重點的練習題目和模擬考試，幫助學生提早熟悉考試內容、模式，和學習管理考英國公立學校升中試時的時間壓力，使他們在正式的入學考試時更能夠得心應手。

個性化評估助進步 全方位發展應試能力

在完成模擬試後，學栍會收到一份個人報告，當中詳細說明學生的年齡標準化得分（Age-Standardised Score），詳細分析學生的強弱項。學生們可以根據分析結果再就着弱項多加練習，為升中入學試做好最佳準備。

Atom Learning測試評估 立即報名

若家長想為子女評估入讀公校的學術水平及資格能否達標，可即到以下連結報名，測試評估過後可於5月初免費參加Grammar School 收生要求網上座談會。

對象：有意於英國升中，或未知能力是否適合英國學校程度的 9-12歲學生

日期： 2021年4月10-25日

地點：在家網上進行

費用：22英鎊 （約220港幣）

立即報名

為了讓大家更了解移英選校的相關細節，「一家人」將與英識教育創辦人Samuel Chan以及英國移民專頁Goodbye HK Hello Billy 版主 Billy Wong ，合辦【BNO移英 太空人計劃及升學攻略】網上講座。講座會詳細拆解BNO Visa申請細節 及「太空人計劃」的常見疑問，還會分析報考英國公立學校的注意事項、選校貼士及介紹「平民私校」等，讓大家為子女移英作好準備。

日期﹕2021年3月26日(星期五)

時間﹕7pm- 8pm

平台：Facebook直播群組

講者﹕移英專家 英識教育創辦人Samuel Chan 及英國移民專頁Goodbye HK Hello Billy版主 Billy Wong

費用﹕HK$200（早鳥優惠：3月24日或之前報名 / 原價： HK$320）

截止報名日期﹕2021年3月26日 (星期五) 12pm

講座內容重點

Part 1 - BNO移英「5+1」簽證申請速學

講者﹕英國移民專頁Goodbye HK Hello Billy 版主 Billy Wong

BNO 「5+1」簽證申請速學 不同家庭情況的申請細節

家庭成員可否同時間赴英？

較遲出發者可否與家人同時獲得居英權？

怎樣計算6個月生活開支的財政要求？

單親家庭申請注意事項？

分享申請簽證時常遇難題。

Billy 分享為女兒到英國讀書選校心得及準備事項。



Part 2 - 如何報讀中小學及插班 + 介紹優質平價私立小學

講者﹕英識教育創辦人 Samuel Chan

講解公立中小學插班中小學生何時可以插班？

插班的流程如何和有何準備？

插班要面試嗎？

如何計算入學年齡？

如何知道一間學校的評級好與否？

派獲心儀學校有何秘訣？

公民與持BNO讀書福利有何不同？