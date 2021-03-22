今時今日拿着35萬買一部日系中型SUV，選擇可謂多不勝數，各家各戶的SUV都有着自己的特色和賣點，所以今次CarMan的大比拼就讓兩位主持挑選自己的心水日系SUV，分別是萬事得CX-5 2.5 i-Special以及富士Forester 2.0i-S EyeSight e-Boxer看看誰的選擇更加出色。

第一回合：萬事得「魂動」設計勝平實富士

第一個比拼回合，當然就是兩部車的外觀吧。始終一部車給予你的第一觀感十分重要。雖說美與不美都是很主觀的看法，但萬事得這個品牌十分著重設計，尤其是他們的「魂動」設計語言，在國際舞台上都拿下不少設計獎項。相反富士的設計作風則比較平實，這一點亦完美的反映在Forester的外觀身上，相信對於普羅大眾來說CX-5的設計感總比Forester強吧。

第二回合：富士尾箱容量大惟60/40分佈稍遜

第二回合是比拼兩者之間的實用性和內櫳，如果單單以尾箱容量分勝負的話，富士Forester 505公升的尾箱定必能輕鬆跑贏CX-5的442公升。不過CX-5在空間運用的彈性更有優勢，事關後排座椅設有40/20/40分佈，Forester則只有60/40分佈，加上CX-5的地台底下更罕有地放有一條正規尺寸的後備胎，對於時常跑長途的用家相信會是一大賣點。

講到後排空間，軸距更長的CX-5理應在膝部空間有優勢，但是實際坐起來Forester比CX-5闊落一點，再加上富士Forester全車的玻璃都比較大而開揚，所以如果作為乘客，侷促感也會比起CX-5為少。至於中控台的設計，這一點又是CX-5的強項，事關近年萬事得的產品都標榜一種Semi-Premium的設計和質感，所以不論是看起來或是觸摸都明顯比Forester的內櫳更為賞心悅目。如果兩者只是比拼內櫳設備的話，大家都有Apple CarPlay、360度環迴鏡頭、雙區恒溫冷氣、電尾門等豪華設備。不過值得一提的是CX-5配備了抬頭顯示器，而Forester則配備了功能十分全面的Eyesight主動式安全系統，所以兩者在設備上都是各有千秋不相伯仲。

第三回合：易用性六部曲 萬事得較人性化

第三回合就是比拼兩者之間的易用性，兩位主持均須在對方的SUV身上完成「User Friendly六部曲」:1.啟動引擎；2.重設里程電腦；3.連接Apple CarPlay；4.將冷氣溫度調至22.5度；5.關閉停車熄匙系統；6.開車走人。在這個測試當中，可以見到按鈕多得眼花撩亂的富士Forester把Toby Leung殺個措手不及，足足用了56秒才完成所有步驟。相反Toby Chan一跳上CX-5便可謂駕輕就熟，不出43秒便完成了六部曲的步驟。由此測試可見，CX-5在人性化方面是要比Forester出色一點。

至於駕駛感，兩位主持本以為身懷194匹的CX-5能夠輕鬆碾壓只得150匹的Forester，但事實上Forester最值得讚賞的地方並不在於自身的馬力和速度，而是它給予駕駛者的信心和安穩的感覺。這份安穩固然是來自富士引以自豪的Symmetrical AWD四驅系統，因此Forester的抓地力和穩定性明顯比重心較高且前輪驅動的CX-5更加出色，特別是過高速彎的時候，Forester更加能夠展現出Boxer引擎低重心的先天性優勢。

相反CX-5的舞台就是在直路上利用那多出來的40匹耀武揚威，然而採用傳統六前速自動波箱的CX-5，在動力傳遞方面確實比起Forester的Lineartronic CVT無段變速波箱來得更紮實。再加上CX-5的2.5公升直四Skyactiv G引擎向來都是以勤奮見稱，所以如果閣下是單純追求爽快的加速感覺，這方面CX-5絕對比Forester強得多。

總括而言，這兩部日系SUV不論在設備或兩間車廠對造車的執着都是非常之相似，事關兩部車都比較強調設備齊全和駕駛感受。如果要從兩者之間挑選一位優勝者，那就很視乎閣下是著重那方面的駕駛感，若果是追求一份四驅車的安穩，那麼富士Forester毫無懸念是你的選擇，倘若閣下比較追求爽快的動力表現和有設計感的外觀，那麼萬事得CX-5則會更適合你。

Subaru Forester 2.0i-S EyeSight e-Boxer

引擎：1,995c.c. 水平對向4汽缸

馬力：150PS/6,000-6,200rpm

扭力：194Nm/4,000rpm

摩打輸出：16.7PS/66Nm

傳動：無段變速，四驅

售價：$356,958

查詢：意美汽車

Mazda CX-5 2.5 i-Special

引擎︰2,488cc SKYACTIV-G直四

馬力︰194匹 / 6,000rpm

扭力︰258Nm / 4,000rpm

傳動：六前速自動波箱，前驅

售價：$335,990

查詢：宏益汽車

採訪：梁彥韜

攝影：黃梓樂

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