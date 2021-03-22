繼日前廣華醫院急症室有長者等入院期間死亡，公立醫院再爆出一宗「等到死」事故。威爾斯親王醫院去年一名69歲男病人在候診期間一度停止呼吸，搶救後才發現腦部已嚴重出血，數小時後宣告不治。院方紀錄顯示，分流站未有記錄病人服食薄血藥，疑致錯誤分級，忽視出血性中風危機，導致延醫出事。

抗凝血藥與抗血小板藥分別

男事主生前患有抗磷脂症候群，身體容易形成血栓，2013年曾經因缺血性中風入院，自此須每日服用薄血藥華法林（warfarin）。薄血藥作用為減低血栓塞及中風風險，主要分為兩類，分別是抗凝血藥和抗血小板藥，抗凝血藥藉干擾血液蛋白，以延長血塊形成的時間，華法林就是其中一種；而抗血小板藥的作用是阻止血小板聚合而形成血塊，常見的例子包括阿士匹靈（Aspirin）和氯比格雷（Clopidogrel）。

不少人以為要防止血液凝固就要服用抗凝血藥，其實要視乎情況。心臟科專科醫生高耀鈞指屬舊式薄血藥的華法林，能有效減低血塊形成，但病人服藥期間要經常抽血檢查，以調校服藥的份量；而且需要戒口，因為維他命K能幫助血液凝固，所以要避免進食含高度維他命K的綠色蔬菜，以免影響藥效。至於抗血小板藥主要作用，是透過降低血小板的能力，防止在心臟或腦部的血管內形成血塊，從而減低心肌梗塞或缺血性中風的機會，常用於冠心病或是預防中風。

出血量過多會影響血塊移除

中風分為兩大類，分別是缺血性及出血性，前者是腦血管阻塞導致腦梗塞，後者俗稱「爆血管」，即血管破損導致血液溢出到腦組織，死亡率比缺血性中風為高。男事主服用華法林，目的是防止血栓形成，減缺血性中風風險。香港大學腦神經科臨床教授張德輝指，華法林同樣有增加出血風險的副作用，有機會引致出血性中風。要治療出血性中風，主要是透過降腦壓及控制血壓的方案，再配合外科手術，將壓迫腦部的血塊取出，而關鍵是在於出血位置及出血量。張德輝教授補充，嚴重腦出血30分鐘可致命，最危險是腦幹出血，出血量達五毫升已經很危險。假如無法控制出血，就無法透過手術移除血塊，大大增加病人致命風險。

「談笑用兵」口訣分辨中風症狀

要分辨中風症狀，香港中風基金提議用「談笑用兵」作為口訣，「談」指觀察患者說話是否有困難；「笑」指觀察面部表情；「用」指觀察患者四肢無力的情況，如果出現以上3個情況，很大機會是中風症狀，最後一步「兵」即是要盡快召喚救護車，將患者送往醫院進行救治。

記者：馮思穎

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