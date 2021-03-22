Netgear新推出的M5隨身路由器可以插sim卡放Wi-Fi，用法類似「Wi-Fi蛋」，特別之處是對應5G sim卡和Wi-Fi 6新技術，在村屋等網速欠佳的地方，更可以直接當家用router上網。到底用5G代替家用寬頻可不可行？5G蛋在各區的速度可以有幾快？我們先到西貢井欄街村家訪，再到各區試用，試盡這台Netgear M5 5G隨身路由器。

設計簡潔 家用、商用、出街用都得

先說用法，M5的設計簡潔，打開機背蓋，拿出電池，插入Sim卡再開機就可以使用。 輕觸式屏幕可以做各種設定，可用來更改SSID和密碼，在手提電話、電腦、遊戲機等裝置上直接選擇SSID和輸入密碼就連接到。機身上有一個USB-C充電位，在家中使用也可拿走電池，用usb-c連上附送的插頭能直接插電運作。也提供一個lan線位插頭線連接裝置，提供更穩定的網絡。

網速方面，支援5G網絡，也對下支援高達4.5G LTE-Advanced CAT 20。用上Wi-Fi 6制式，支擾2.4GHz、5GHz 頻率，下載速度分別可達600Mbps和1200Mbps。可支援多達32款裝置同時連接，市面上同類產品只能連接16款裝置。比起一般「Wi-Fi蛋」，M5設計也適合在家中、甚至商用環境使用。

西貢村屋實測 下載速度快7倍

這次來到西貢區井蘭樹村測試，屋主本身也是用4G sim卡無限plan配合router上網，平時網速只夠一般應用，睇Netflix都會窒，上下載大容量檔案也要在辦工室處理。我們先用手提電腦做測試，到speedtest網站測試網速，同樣使用5GHz頻率，原本的4G網絡配舊router，下載速度只有29Mbps，轉用M5配5G卡，下載速度去到230Mbps。再試用Google Drive下載一條1GB的影片，4G加舊router的配置需要5分17秒，M5配5G卡則只用了45秒，兩者之間相差7倍，一個好的網絡環境相差可以很遠。

5G當然比較快，而路由器也會影響網速。屋主的路由器已經用了三年，用的是Wi-Fi 5標準。我們就試試用屋主本身的4G sim卡，換入去M5這款對應Wi-Fi 6新技術的路由器，看看會不會快了。同樣使用5GHz頻率，用speedtest網站做測試，舊Router+4G下載速度為29Mbps，M5+5G可達230Mb/s，令人驚喜的是M5+4G也可以去到156Mbps，可見Wi-Fi 6路由器網速有顯著的提升。

這次測試的手提電腦並未對應Wi-Fi 6，我們其後也用對應Wi-Fi 6的電話S21，在同一個5G環境，用電話版的Speedtest應用程式測試，下載速度可以達到每秒400Mb以上，上載速度可以超過每秒100Mb。總括而言，5G sim卡配合Wi-Fi 6的上網速度也算令人滿意，如果有合適的無限5G計畫，和家用寛頻應用上分別不大。

市區速度穩定 電量足夠一日使用

除了在屋村使用，Netgear M5隨身路由器也可以拿出街，隨時隨地分享給不同裝置用。我們在各區實試，普遍上下載速度都超過每秒100Mb，在街外工作絕對能夠應付到。除了用電話實試，也試過接駁Switch和PS5遊玩要網絡連線的對戰遊戲，體驗流暢，沒遇上斷線問題。可能你會說Sim卡直接放進電話上網更方便，但如果你有工作需要或者身上有很多裝置要上網，隨身路由器會比起手提電話做熱點分享網絡更加穩定，尤其是電量方面，我們在戶外實試了三小時，電量也只用了20%多點，如果用電話分享應該很快就沒電了。

總括來說，Netgear M5網速和功能都很強大，市面上同類有Wi-Fi 6的5G路由器選擇也不多，最大缺點是售價$6,388，如果是村屋用家或者工作上有需要隨時用到5G網絡的話，也值得考慮。

NETGEAR Nighthawk M5 5G WiFi 路由器（MR5200）

售價：$6,388

記者：司徒港燊

編輯：鄒仲安

Produced By：Fruity Nutty Studio

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