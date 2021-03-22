台灣壽司郎推出促銷活動，只要姓名含「鮭魚」者全桌免費，市民紛紛改名，引發「鮭魚之亂」。鮭魚即香港所稱的三文魚，三文魚這種常見的大型魚類，雖說健康，但多吃也會累積對身體不好的物質。

三文魚內寄生蟲要零下20℃儲藏24小時以上才能殺死

魚類本身含豐富蛋白質和各種營養，而且大多屬於低脂肉類，是相當好的食材，但「劑量」才是關鍵，三文魚潛在的不安全因素來自於四個方面：重金屬、生物毒素、寄生蟲以及致病細菌。

重金屬污染由生長的水質條件決定，而生物毒素由水中的一些藻類和真菌產生。三文魚可能感染的寄生蟲有很多種，最常見的是異尖線蟲。如果一次性食用過量三文魚，就可能會產生急性食物中毒；吃得少，也可能導致人體今後會對線蟲產生過敏反應。

異尖線蟲加熱到60℃便可以被殺死。但對於喜歡生吃的人來說，哪會加熱，雖說低溫冷凍也可以殺死它們，但必須低於零下20℃儲藏24小時以上，才可以用於生食。

選擇魚類四大方式

第一：生物累積性。 生物鏈中小魚會吃很多浮游生物、大魚會吃很多小魚，這是自然界的生存法則，但某些無法被分解的毒素，會隨着這個食物鏈大吃小一步一步增加濃度，也就是所謂的「生物累積效應」。

所以，當我們吃「超過30公分」以上的大型魚類時，比較容易吃下過量累積在魚體內的重金屬等殘留物。

第二：如果要吃魚，建議以小型魚類為主。

第三：食物鏈中的高層生物，建議一周不要吃超過兩次，每次份量以不超過半個手掌大為上限，也盡量不要吃魚皮及容易累積重金屬的魚內臟。

第四：同樣是食物鏈中的高層生物，但成長慢、產量少且已過度捕獲的魚種，像是石斑、黑鮪魚、圓鱈、蘇眉魚等，都是少吃為妙。

畢竟少量食用，不只對身體有益，也不會對生態環境造成傷害才是重點。

資料來源：美國毒理專家招名威教授

撰文：馮思穎

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