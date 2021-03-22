疫情已經超過一年，戴口罩，留家抗疫，在家工作，仿佛已經成了我們的「新日常」。然而疫情影響的，不僅是我們這些平民百姓，就連向來予人印象神秘、深不可測的暗網，也在這一年有各種翻天覆地的變化，尤其是暗網市場。
或許你對暗網市場不熟悉，以為暗網市場往日販售的商品，例如是毒品、槍械、假鈔，被盜信用卡、被盜的個人資料等，面向的都是很小的族群；然而據研究人員發現，2020年1月1日至11月16日，暗網上湧現大量與疫情相關的商品，例如是個人防疫物品、藥品、檢疫測試品、呼吸機、假醫療紀錄等，例如病毒快速檢測品，最便宜的25片裝盛惠430美金，大量買的話還可以打折。不過更恐怖的是，自從去年12月開始，暗網市場上還出現了不知真假的疫苗產品，有賣家聲稱300美元就能買到14劑疫苗。此外，更有學者更指出，自去年疫情後，受封城等因素影響，上暗網買毒品的人，比2014年首次統計時多出三倍。疫情不僅影響了世界，同時也改變了以往被認為是深不可測的暗網的面貌。
策劃：林京賢
攝影：魏沛賢
編輯：鄒仲安
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