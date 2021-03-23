資深藝人廖啟智（智叔）罹患胃癌，目前全面停工全力治療。都市人壓力大，胃部不適的情況時有發生，很多人會選擇自行服用胃藥，但這樣或影響了及時診斷和治療。胃癌有很多症狀都跟胃炎相似，如持續消化不良、食慾不振、進食後腹脹不適、大便出血或大便呈黑色等。由於早期胃癌的症狀並不明顯，很多患者確診時已屆中晚期，以致影響治療效果。據香港癌症資料統計中心的資料，胃癌於2018年的發病及死亡數字均排第六位，為本地十大常見癌症之一。

胃癌成因包括不健康的飲食習慣、家族有相關病史及感染幽門螺旋菌等。全球有大量研究證實，飲食習慣的偏差與胃癌息息相關。專家指多肉少菜、多吃高鹽食物、醃製等加工肉類的飲食習慣，會增加患上胃癌的風險，亦是公認導致胃癌的重要因素之一。

而大家較為熟識的幽門螺旋菌（Helicobacter pylori ，簡稱H pylori），是一種常見的細菌，已有研究發現感染幽門螺旋菌有機會增加患胃癌的風險。至目前為止，醫學界仍未完全掌握感染幽門螺旋菌的確實成因及傳播途徑，估計是透過唾液、體液、嘔吐物、排泄物、污水及食物等傳播。

而受感染的患者亦無明顯症狀，直至患者免疫力下降，發展成胃炎，才會出現胃痛、胃脹、食慾不振等症狀。

美國癌症協會曾經進行研究，顯示某些類型的幽門螺旋菌（尤其是cagA菌株），與胃癌的關聯較其他幽門螺旋菌類型都要強。另外，與血型有關的遺傳特徵，亦可能會增加感染幽門螺旋菌人士患上癌症的機會。一般建議年滿40歲人士、有家族病史、同住家庭成員曾感染幽門螺旋菌，均應進行幽門螺旋菌檢查。

過往檢驗幽門螺旋菌的方法，須要照胃鏡（胃內窺鏡檢查），醫生會將一支可屈曲的胃窺鏡放入口部進行檢查，如有需要亦會抽取組織進行化驗，這項檢查亦是檢查胃癌的方法之一。

由於此方法屬侵入性檢查，且檢查後亦會略感不適，故近年不少人已轉用幽門螺旋菌抗體血清測試，又或是準確度更高的幽門螺旋菌吹氣測試。

進行幽門螺旋桿菌吹氣測試時，檢查者會先在集氣袋吹氣，然後喝下小半杯碳13幽門螺旋菌吹氣測試溶劑，相隔約30分鐘後，再進行多一次吹氣，醫護人員會將兩組集氣袋檢驗分析，便能知道病人有否受幽門螺旋菌感染。本地不少體檢中心的身體檢查組合亦會包括血清或吹氣的測試檢查。

據美國癌症協會的資料，醫學界正硏究以抗生素去治療患有慢性幽門螺旋菌感染的患者，過往一些研究報告顯示，服用抗生素治療，或可避免感染者發生癌前胃異常（pre-cancerous stomach abnormalities）的機會。

在某些硏究中，也顯示抗生素有能力預防及減低一些初期胃癌康復者的癌症復發機會。這種被稱為化學預防（Chemoprevention）的方法，是指利用天然物或藥物預防、逆轉或延遲癌症的發展，但可惜很多胃癌被發現時已屆晚期，故醫學界需要更多的數據研究才能確認抗生素在減低胃症復發的成效。

資料來源︰美國癌症協會、香港癌症資料統計中心

撰文︰李飛

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！