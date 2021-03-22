在眾多串流平台中，Netflix的節目最多元化，除了主流荷李活製作外，亦大量引進世界各地不同的節目，更是唯一投資開拍原創日本動畫的串流平台，差不多每個月也有一套新動畫上架。有別於現今流行的日本本土動畫，充斥着大量異世界轉生、輕鬆日常小品、輕小說改篇等題材，Netflix的原創動畫比較迎合西方觀眾口味，偏向嚴肅科幻奇幻的路線，說白點就是上世紀末九十年代，日本動畫攻佔西方觀眾那個時代的主流題材。除了動畫為名玩具廣告為實，定期推出新作的《高達》系列外，現今的機械人動畫已經買少見少。巨大機械人是大男孩的浪漫，三月頭在Netflix上架的《悍戰太平洋：黑色禁區》，我自然要先睹為快，一個下午把第一季七集一口氣全部看完。

2013年上映的《悍戰太平洋》是首部荷李活拍攝，但骨子裏是非常日式的巨大機械人打怪獸電影。故事簡單到不得了，太平洋海底出現次元通道，巨型外星怪物湧出來侵略地球，人類建造巨大機械人保衞地球。當年有荷李活最頂尖的電腦特效，讓人熱血沸騰的精采戰鬥，那場香港大戰到今天還為人津津樂道。可惜2018年上映的續集《起義時空》，因為中美合資關係淪為宣傳強國的樣板戲，引來劣評如潮票房慘淡收場。今次《黑色禁區》回歸日本，由一直與Netflix合作愉快的Polygon負責，之前拍過三套Neflix原創《哥斯拉》動畫劇場版，CG製作水準在日本動畫業界首屈一指。《黑色禁區》亦不負觀眾所望，尤其是開場第一戰和結局最後一戰，在大廈林立的城市中決一死戰，配合日式特輯片常見的從地面人類視角拍攝的鏡頭運用，充份展現出巨大機械人打怪獸的迫力。

《黑色禁區》沒有明言故事發生的年份，不過相信是電影續集後數年，但亦有可能因續集劇本實在太爛，索性在平衡世界重新出發。人類千辛萬苦把次元通道封印，不知為何澳洲大陸出現新的次元通道，大量怪獸湧現破壞城市，人類不敵怪獸整個澳洲大陸淪陷，人類要撤退到太平洋的另一岸。主角兄妹泰勒與海莉的父母是機械人駕駛員，護送平民撤退途中機械人被襲嚴重損壞，把兄妹留在相對安全的野外訓練基地後，便離開前往防衞軍悉尼總部尋找救援。幾年下來父母音訊全無，直到一天妹妹意外發現基地中訓練機械人，啟動機械人引來怪獸襲擊村莊殺光所有同伴，二人坐上沒有武裝的訓練機械人勉強逃過一劫，只好放棄村莊踏上追尋父母行蹤的旅程。

故事展開有點末日喪屍片的套路，只是從坐車變成坐機械人，喪屍變成巨大怪獸。兄妹在途中尋找能源補給時，在補給基地救出培養槽中的神秘男孩，熟知喪屍片公式的觀眾，直覺就知他和怪獸一定有某些關係。在已變成癈墟的城市中，兄妹遇到在怪獸下苟而殘存的人類，在無政府管治的狀態下，發展成憑力量稱王的不同暴力集團。兄妹所駕駛的訓練機械人，自然成為各集團的搶奪對象，又一次強調喪屍片中常見，怪獸可怕人心更可怕的主題。最後一集兄妹順着求救訊號，發現父母機械人的殘骸，利用殘骸中僅餘的飛彈，炸死緊咬主角不放追足七集的大怪獸，以一場充滿質量感的戰鬥，為第一季畫上一個完滿句號。

第一季動畫大大開拓《悍戰太平洋》的世界觀，劇中埋下很多伏線，拋出很多謎題給觀眾。除了從次元通道出來的大型怪獸，主角在旅途中遇上不同種類的怪獸，受人類控制的小型怪獸，被怪獸侵蝕寄生的生化機械人，可以變身怪獸的人類等等。從目前得知的種種迹象顯示，澳洲淪陷很有可能是人為因素，人類進行怪獸實驗失控而造成，正如肆虐全球的某冠狀病毒，很有可能是源於某國的病毒實驗室一樣。雖然父母的機械人已被毁，但基於不見屍體不算死亡的動畫定律，相信兄妹仍有與夫母重逢的希望。暫時Netflix還未公佈第二季的消息，不知何年何月兄妹才走到悉尼，而在那兒等着他們的會是父母，還是更加多的怪獸呢？

撰文：陳馬

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！