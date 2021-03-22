香港大學早前做了一項研究，發現香港大約有七成40歲或以上的人士，會有一隻或以上的缺牙情況，由此可見，缺牙情況很常見。傳統修復牙齒缺失的方法，一般會有幾種方法，包括固定牙橋、活動假牙、植齒等。植齒會較為複雜，因為當中涉及外科手術，有時更會因牙槽骨缺失，而要進行額外的植骨手術。所以雖然植齒的臨床效果及長遠穩定性比起傳統的牙橋及活動假牙更優勝，但不一定是每個人心目中的首選。

裝活動假牙前或須做小型口腔手術

即使我們要選擇比較簡單的活動假牙，原來有時醫生亦會告訴患者他們須先做一些口腔手術，才可以進行活動假牙修復。這些外科手術，一般統稱為義齒修復前外科（pre-prosthetic surgery），是口腔頜面外科眾多的手術內涵括的一個範疇，主要是以外科手術的形式，來預備牙槽骨的形態，從而達到適合活動假牙修復，令患者的功能及舒適度提升。

有時候因為牙齒缺失的緣故，牙槽骨便開始收縮，引致牙槽骨的頂部比較尖。如果我們把活動假牙放在這些牙槽骨上，因為假牙會在牙肉上下浮動，患者便會感覺到痛楚。這些情況，我們便要把牙肉翻開，再將牙槽骨磨平再縫合，待傷口癒合及穩定後，便可以在牙槽骨上裝配活動假牙。又例如有些情況，患者在下顎內側或上顎正中間的地方，會有一些骨增生的情況（lingual torus/ palatal torus），如果活動假牙要覆蓋這些地方的話，骨增生便可能成為障礙，故此口腔頜面外科醫生要進行一些簡單的口腔手術，把這些凸起來的骨移除。除牙槽骨外，軟組織也可能成為配活動假牙的障礙，例如舌筋、唇筋等，如果位置處位活動假牙的受力處，患者便會感到壓力或痛楚，更可能引致口腔潰瘍。軟組織移除比較簡單，一般我們會選用激光把組織切除，術後傷口很小，感到痛楚的機會也較低。

嚴重上下頜不對 或要做口腔顎骨或矯形手術

當然除了小型口腔手術外，有時我們還要考慮一些較大型的口腔顎骨或矯形手術，才可以令口腔適合裝配假牙。例如患者因為長期牙齒缺失，而引致對頜的牙齒及牙槽骨過度生長，那麼我們便沒有空間做假牙。有些患者亦會有嚴重上下頜不對的情況，如果這樣做假牙便會很不穩定及對頜不正，這樣我們便要考慮顎骨矯形手術，把上下顎骨對正，日後才可以有比較穩定的假牙，當然這樣的情況會比較罕見。

其實不同的情況，醫生會有不同的考慮，以上只是一些可能的案例，今天的植齒技術非常成熟，成功率也偏高，所以佩戴活動假牙的患者相對地少。那麼我們需要做這些義齒修復前外科的個案，也大大的減少了。

撰文：劉思樂醫生（香港口腔頜面外科學會卸任會長）

編輯：鄒仲安

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！