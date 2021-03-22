對主人來說，最苦惱的應該是自己養的狗狗不和，甚至是大打出手了！今次《訓犬記》第一集的主人Phoebe就正正面對這個問題，所以《訓犬記》攝製團隊與犬隻訓練師Eddie Choi，一起上門幫助這兩隻大打出手的狗狗和好。

主人Phoebe家中養了兩隻狗，一隻是養了四年的摩天使犬Angel，今年四歲；另一隻是新養了大半個月的西摩犬米米，現在四個月大。就在米米入屋沒多久，Angel經常對米米作出攻擊行為，除了吠叫之外，更會飛撲去咬，有一次更咬到米米的耳朵，米米痛至慘叫。「米米經常會追着Angel，想跟牠玩，但Angel就不喜歡。通常都是Angel太生氣，就會想咬牠。這時我會把牠們分開，因為怕其中一隻狗狗會受傷，不想牠們咬到對方。」

主人束手無策，惟有購入新籠子和圍欄，用作分隔牠們，日常生活中，大家看到對方，但就接觸不到，將兩狗受傷的可能性減到最低。不過，這方法治標不治本，同一屋簷下，兩隻狗每天都會碰面，但Angel仍然對米米有攻擊行為，加上米米很快會長大，圍欄內的空間都不太夠一隻成年的西摩犬活動。 所以，這個問題很有逼切性須要解決。

年紀性格差距成打架主因

今次我們請來犬隻訓練師Eddie上門觀察。Eddie從事犬隻訓練15年，對訓練有行為問題的狗隻經驗豐富，他表示其實兩隻狗狗的關係不算太差。「我們的活動令Angel有一點緊張，之後米米有一些動作，牠就會很大反應，米米開始很主動躲在後方，因為牠有點怕Angel。」Eddie表示，可能是因為米米和Angel過往的相處，已經令米米對Angel產生恐懼，所以米米一直避開。Eddie指Angel已經四歲，比較穩定，而米米就只有四個月，比較活躍。這個年紀和性格上的相距，令到牠們難以融洽相處。Angel會嫌米米太煩，加上Angel一直以來都是一隻狗獨個兒生活，突然間有一個新同伴，Angel不太習慣與狗玩耍，所以Angel對米米的熱情和大動作，感到非常敏感。種種原因下，令到Angel作出Defensive Aggression（防衞式的攻擊行為），驅趕米米遠離。

開着圍欄門

Eddie建議平日當放米米出來與Angel接觸的時候，可以開着圍欄的門，給牠們自由出入，因為Angel都可能都對這個空間很感興趣，牠會好奇裏面有甚麼東西，為何牠經常都不能進來，所以有機會進入，牠都會走進去看看。「慢慢地牠就會習慣整個空間，活動範圍也會多了，就會比較輕鬆。」

重複離開現場

Eddie建議要介入Angel咬米米這個行為，就要早一點介入。當Angel一開始有這個動作的時候，主人就可以將Angel抱起離開，例如放牠在圍欄內或帶牠到房間，待到牠沒有那麼激動的時候可以再放牠進來。當牠出來再咬米米的話，重複以上動作。「當你每天都重複這樣做，大概一個多星期時間，牠們的反應就不會這麼激烈。第二是如果牠是故意這樣做的話，當牠知道如果走到米米身邊就會被帶進房間，但其實牠是想在客廳玩，牠就會開始改變一下自己。」

餵食零食給被咬一方

Eddie表示除了要帶Angel離開現場，同時要給零食米米吃，讓牠的心情放鬆。 Eddie指出，由於米米的身形比較大，Angel對牠的攻擊行為，傷害性其實不是很大，只是恐嚇式。當米米被Angel恐嚇過後，會得到零食，牠就不會有壞印象，這樣可以防止米米對Angel反擊。「如果要打架的話，米米一定會贏，一定會弄傷Angel的，不想弄傷牠就可以這樣做。」另外，Eddie提醒，當牠們有衝突的時候，不要去喝止牠們，因為你喝止牠，牠只會越來越緊張，就會越來越失控，牠下次再生氣動作會越來越快。

一星期訓練大躍進

米米和Angel經過短短一個星期的訓練後，關係突飛猛進，牠們不但會互相嗅聞對方，而且態度友善了，放出來半個小時，也再沒有咬對方的行為。Phoebe希望牠們可以融洽相處下去，就可以不再用圍欄和籠子，大家可以在客廳內共處。如果你家主子也有任何行為問題，想免費諮詢犬隻訓練師的專業意見，歡迎點擊以下連結報名參加《訓犬記》﹕https://bit.ly/2O8M3CF。

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記者：黃允鍶

攝影：蕭志南、張志孟、鄭明川

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