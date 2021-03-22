「我好希望喺呢5年內，我能夠有50間分店。」在利園萬呎新工作室開幕禮，聽到V博士此番豪言，自然想像他一路走來就是典型尖子︰開學前熟讀課本﹑年年考第一﹑順利入讀名校﹑進入科研界﹑轉入補習界後繼續一帆風順。怎想到他的求學路第一章，就是會考失手，未能升讀原校。之後曾轉做侍應，更想過一直做下去，直至遇見一盞指路明燈。

「邊有人鍾意讀書？」

V博士成為博士之前，也曾經是不愛讀書的小朋友，Band 1學校出身，中五讀理科，但會考成績不夠升讀原校。「唔係失手，係咎由自取，我根本就無去認真對待讀書這件事。因為成日都有一個概念，覺得讀書唔一定係成功階梯，邊有人鍾意讀書？」

人生看似跟書本緣份已盡，這個Band 1學生想着行行出狀元，暑假在尖沙嘴一間越南餐廳找到侍應工作，覺得有近萬人工已很不錯，更想過就一直做下去。直至一晚收工時，同事一句提醒，「其實你有冇諗過十年後係點，十年之後你都係一個侍應，或者係一個侍應頭目？」原來同事見到V博士跟外國客人流利溝通，覺得跟自己不是同類人，勸告他繼續學業。

心靈雞湯經常聽到，但你有否記入心中，實行出來？當年的V博士有幸適時出現指路明燈，他也把握了這個提示，下定決心轉向重讀，未來的路也因此改變。

「點解你咁鍾意讀書？」

由Band 1來到Band 5中學重讀，面對沒有讀書概念的同學，V博士指，在這裡會聽書的才是異類。重拾舊惡習，跟新同學一起耍樂是最自然不過，但經過一個暑假的經歷，他學會反思自己的錯誤，決心改變，坐前排聽講，老師反而很奇怪地問「你做乜嘢？」「聽書囉」 「點解你咁鍾意讀書？你真係好有決心考會考。」

此後老師就專心教這個「唯一」的學生，中一至中五的底子本就不差，加上專心聽講，終於順利升讀中六，踏上高等教育之路。入讀科技大學讀生物，碩士研究生物科技，再轉到港大分子生物研究所，用四年攻讀博士，研究中風和老人癡呆，博士畢業時，他才28歲。

「研究影響到好多人，但一年影響到幾多？」

終身留在高等科學界，也不失為人生贏家。但28歲的V博士想要更多，當年他兒子已經8歲，一位教授問道，他能否跟兒子解釋他有關中風和老人癡呆的研究，他做不到。令他反思做科學家，不應只留在象牙塔閉門造車，「你可能用3年時間做一個課題，做出嚟可能最後係零，咁你所謂努力其實係白費心機，但教學唔同，我哋每教小朋友一句說話，其實佢會慢慢累積，縱使之後佢未必成為一個好出色嘅成功人士，但有時有啲學生同我講返，我仲記得你當日同我講過咩說話的時候，我覺得個價值會大啲。」研究能影響到很多人，但總難及以生命影響生命地教學，V博士決定離開研究界，轉投補習。

「我真係好鍾意教人。」

12年前由上門私補做起，有家長不只鼓勵他開補習社教更多學生，更為他在海濱花園找來平租舖位。由第一間補習社做起，直至九間分校偏佈荃灣﹑深井﹑屯門和銅鑼灣。初時STEM的課堂只佔補習社其中一間房，後來佔比重越來越高，變身為博士科學工作室。

最新總部選址甲級利園商廈，以六位數字租下萬呎分店。身為老闆之一，大可坐入冷氣房數錢簽票，但他堅持親自落場教學， 「唔會搵我教學費就貴啲，我真係好鍾意教人，好享受學生嚟到，由好煩惱到解決到問題。」直至現時仍做足363日，只有初一初二可休息，「因為真係無學生俾你教」。

正因為香港的教育制度，難以令科學教育變得貼地和讓學生動手做，V博士下定決心有能力就要重新定義STEM，「坊間賣玩具﹑賣product點解係STEM？STEM應係融合能力，有難題就去解。」

「讀書從來唔會好開心 ，如果你唔去搵讀書的原因。」

由不喜歡讀書，至成為讀書制度的贏家，再轉為教育者，V博士深明教學不只是教授書本，而是教學生有個人想法，「教佢點為之係一個正確嘅人，教佢價值觀﹑道德觀，唔讀書你唔會接觸到呢啲。」而面對仍在求學路上苦苦堅持的學生，V博士只想他們不要走上自己的舊路。「讀書係需要嘅，讀書唔係陪襯工具，唔係應付父母工具，唔係成功唯一途徑。讀書從來唔會好開心，如果你唔去搵讀書的原因，你一定唔會開心。」V博士最想他的學生，學懂學習。

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