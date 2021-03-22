校園內的校犬、校貓就聽得多，但台灣竟有小學飼養山羊！在當地淡水文化國小，校方長期飼養兩隻可愛的山羊，上周傳出母山羊「巧克力」順利產出兩隻羊寶寶的喜訊，經獸醫檢查，目前山羊寶寶們身體狀況良好。

淡水文化國小校長蘇穎群表示，這兩隻黑山羊是家長在2019年送給學校，並由學生取名，公羊名叫「可可豆」，母羊則為「巧克力」，年紀大約兩歲，平日在校園內擔任生命教育助教工作，動保處長期為這兩隻台灣本土山羊健康把關，得知巧克力懷孕後，獸醫彭明發在2月26日出診進行產檢，3月10日則已順利產下兩隻仔一公一母的小羊，經過獸醫檢查後顯示小羊非常健康。

彭明發說，去年曾經為可可豆治療拉肚子問題，在得知巧克力懷孕也是又驚又喜，羊隻懷孕平均150天產出小羊，推算巧克力應該是11月中旬懷孕，現在學校多了兩隻小羊，動保處將持續為其一家四口健康把關，看到小羊出生、羔羊跪乳、慢慢成長，相信學生將更能體會生命的可貴。

動保處表示，學校透過校園動物飼養經歷來當教材，輔導學生產生良性效果，是最直接有效的生命教育，為鼓勵認養校園犬貓，當地動保處免費提供狂犬病疫苗施打、內外寄生蟲及心絲蟲預防投藥、基礎傳染病疫苗施打以及終生醫療服務。另外，國教署每年亦會提供各校補助經費，幫助學童與動物相處共同成長，透過多元認養，使生命教育向下紮根，落實友善動物城市。

資料來源：台灣《蘋果新聞網》

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