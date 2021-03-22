不少來英生活的朋友都擔心生計問題，恐怕坐食山崩，即使省掉非必要消費品如衫褲鞋襪、化妝護膚等，但如水電、寬頻上網等生活必需，加上來英國預訂機票、酒店等一大筆使費都是不能慳的。香港人習慣使用信用卡消費賺取現金回贈及積分，但初來英國，因在這裏沒有信用紀錄 （credit history），加上居英少於一年，能夠申請到的信用卡可謂寥寥可數。筆者成功申請到的都是以屬於儲信用值為主的Credit Building信用卡，不但信用額較低（筆者第一張卡的信用額只有200英鎊，約2,151港元），而且沒有任何消費回贈優惠。若想賺回「買餸錢」，大家仍可善用英國十分流行的現金回贈網及超級市場會員卡優惠。

現金轉賬至英國銀行戶口 或換商戶禮品卡

現金回贈網在英國非常流行，三大現金回贈網有TopCashback、Quidco及My Money Pocket。各大回贈網的概念大同小異：會員透過回贈網連結至心水商戶的網站，消費後即可獲得不同程度的現金回贈，最高可多達消費額的20%；待商戶確定交易完成後，現金回贈將存入會員的回贈網賬戶。會員可選擇以現金形式把回贈轉賬至英國的銀行戶口或PayPal戶口，或選擇把回贈轉換成不同商戶如M&S、Amazon、Uber等的禮品卡。在選擇現金回贈網時，大家須留意三點：合作商戶類別及數量、商戶消費回贈額以及提取現金回贈有否限制。

網羅數千品牌 留意折上折雙重優惠

商戶種類方面，TopCashback及Quidco較為全面，網羅全球數千個知名品牌，例如：eBay、Lookfantastic、Harrods、BT Broadband等等，涵蓋衣食住行的不同生活所需，由美容、時裝、電子產品等消費品，到買保險、申請信用卡等金融產品，亦有預訂酒店機票、餐飲外送服務、超市百貨購物，以至申請電力、煤氣、寬頻上網，種類包羅萬有，讓會員盡享一站式消費及回贈的便捷。透過回贈網消費即變相有折，而有些商戶更會額外提供推廣優惠，即等於享有折上折雙重優惠。

回贈額或不計算VAT稅項 注意回贈條款細節

筆者以港人移英、由起程至抵埗的幾項必需消費，比較了三大現金回贈平台的商戶回贈額。發現TopCashback在預訂酒店、機場交通、家居上網服務都較着數；至於家居能源供應則是Quidco稍勝一籌；而My Money Pocket在各方面的回贈似乎不及其他兩個平台。不過要注意，各商戶所提供的回贈額時有變化，甚至設有回贈上限；另外，有些回贈額並不計算消費額的VAT稅項，大家消費前要先看清個別條款。

留意快閃優惠 TopCashback為港人推10鎊回贈

各大平台的商戶所提供的消費回贈額各有千秋，並不時推出快閃優惠。TopCashback現時就特別為港人推出10鎊迎新會員優惠，只須在4月25日前透過優惠連結， 登記成為英國TopCashback的會員，並於三個月內透過其平台在任何商戶消費一次（不限金額，食肆餐廳的商戶除外，條款參見官網），即可獲取10鎊（約108港元）現金回贈以及該次消費的相應回贈；但有關優惠只適用於使用以上連結登入並成功登記的新會員，在TopCashback網站登記的朋友是找不到這超「筍」迎新優惠的。

提取現金回贈設最低限制 購買酒店機票回贈到賬需時

大家透過不同現金回贈平台消費後，待商戶核實交易，平台便會把回贈存入已登記的會員賬戶。會員可選擇兩個方法：透過英國銀行或PayPal戶口取回現金回贈；或者把回贈轉換為不同商戶的禮品卡。一般而言，以後者pay out所享的回贈會較高，當然不同商戶的回贈額亦有所分別，大家揀定自己的payout方式再慢慢計下數。

但要注意回贈平台是否有最低提取現金回贈的限制，例如Quidco的會員戶口內須結存回贈額達1鎊才可開戶至英國銀行戶口或PayPal戶口；至於TopCashback的pay out則可低至0.01鎊。另外，如果大家選購要簽合約的產品或服務，例如電力及煤氣供應、家居寬頻上網、保險等，其回贈額須於合約生效後幾個月才會入賬，較一般消費品為長，至於訂購酒店機票的會員亦須完成行程後才獲發回贈，所以就要多給點耐性。

在英國斷續封城的一年來，筆者除了網購外，只好把購物慾發洩在超級市場，當然亦有登記成為各大超市的會員，賺下私己錢。篇幅所限，下次再與大家分享超市入會儲分當錢用的經驗。

撰文、攝影：Sabrina@香港人在英國新生活

Facebook及MeWe專頁「香港人在英國新生活」版主，到英國做開荒牛，成立公關公司DDUK。與丈夫帶住一子一女，由零開始，一家四口，冇人冇物移居英國，展開新生活。

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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