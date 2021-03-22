正值春天時冷時熱，又帶着濕氣，常令人感到昏昏欲睡。外出享受春天花開、逛春日市集，吸收新鮮空氣，便正好可以送走春日的鬱悶。

逛春日市集——買特色手作、了解台灣赤毛族精靈

Popwalk聯乘Afternoon Market舉辦了以「愛、珍惜和傳承」的春日市集，邀請了近40位具有特色的手作達人擺攤，像是「紙造可能」以皮革紙、台灣製樹皮織紙等替代了一般動物真皮，縫製出銀包、咭片等不同的手作物；「Silent Moment」以鈎針代筆，鈎畫出「花和香草」的飾物，當中的「好像乾燥花系列」花束更曾入選日本手作比賽展覽作品，十分精美。市集更有不同的工作坊，如「擴香石製作」、「香薰抒壓噴霧製作」等，與大家一同驅走春天的鬱悶感。

PopWalk x Afternoon Market春日市集

日期：2021年3月26日至28日

時間：下午12時至晚上8時

地點：Popwalk天晉滙1期及2期露天長廊

正值春季時分，又怎少得了精靈這元素。台灣赤毛族是一群活在地底下光着腳又留有手毛腳毛的精靈。這次Figurecross及U&S Studio以赤毛族「做自己」為題，舉辦一個赤毛族市集，與台灣插畫家「U&S叔叔與妹妹」合作。不但有機會買到赤毛族的手作產品，更將會有手作日用品、原創設計精品等店舖擺攤，絕對值得大家期待。

Figurecross X U&S Studio——赤毛族市集（做自己）

日期：2021年3月27日至28日

時間：下午1時至晚上8時

地點：D2 Place 1期2樓 The Space

打卡熱點——逛高山老街食之祭、青森光之祭典

D・Park愉景新城繼台灣站以後，又帶大家飛到日本站。這次把日本的「高山老街」帶進場內，佈置具日本江戶風情的高山街屋第，大家可以在「高山古い町」大手門前打卡；更設逾14間日式小吃攤，例如：炭烤串燒小食、關東煮、玉子燒等，令大家感覺就如置身於日本中。

高山老街食之祭

日期：2021年3月27日至6月27日

時間：中午12時至晚上9時

地點：D・PARK愉景新城 L1

除了高山老街食之祭以外，愉景新城更設宮川朝市周末市集，擺放超過40家售賣日本貨品的攤位，如日本雜貨、手工小物等，讓大家可以過過旅遊癮。

宮川朝市周末市集

日期：2021年3月27日至5月16日（逢星期六及日及公眾假期）

時間：中午12時至晚上8時

地點：D・PARK愉景新城 L1

YOHO MALL將會舉辦一連兩天的青森光之祭典，不但設有遊戲攤位、和風手作坊，更有以青森縣街道中常見的郵箱以及放大版的蘋果汁盒子佈置，十分適合大家前往打卡。除此之外，現場更正舉行「小青森——都市農莊」的活動，分為「津輕風鈴」、「弘前櫻花」、「完熟蘋果」及「睡魔祭典」四個區域，不單供蘋果形願望木板，更有夜燈在晚上時亮起，讓大家可以欣賞夜景，絕不容錯過！

青森光之祭典

日期：2021年3月27日至28日

時間：下午3時至晚上7時

地點：YOHO MALL I地下園林

撰文：文曉晴

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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