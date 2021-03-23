平民價意式餐廳薩莉亞（Saizeriya）相信有不少人也吃過，在香港可以說得上是總有一間在左右，它更加被譽為「窮人恩物」，三十多元就吃到一個意粉或是薄餅，一直以來因為價錢便宜吸引不少食客。薩莉亞在1968年成立，開業至今有超過50年，在90年代更在東京證券交易所上市，至今在亞洲地區擁有約1,500間分店。不過薩莉亞雖然又便宜又抵吃，但是經常出現衞生問題，令到不少食客也有點怕以及少了去光顧，不知道在台灣及日本情況又是如何呢？這次「過江龍監察器」就分別找了監察員去香港、台灣及日本的薩莉亞分店，為大家了解一下各地不同。

台灣日本特別菜式

台灣薩莉亞的菜式主要也是跟香港差不多，但是台灣的菜單上多了一些菜式，如佛卡夏（focaccia），這是意大利的美食，在台灣共有三款佛卡夏提供，分別有橄欖佛卡夏、香蒜佛卡夏及芝士佛卡夏。另外，台灣店內會提供很有台灣特色的意粉，香辣水蓮櫻花蝦意粉。水蓮是台灣比較盛產的蔬菜來的，它是在水田裏面耕種，採摘的時候要在水中收割，在高雄美濃盛產，是一種很有台灣特色的蔬菜。而因為台灣的法例規定所有肉類食品都要標明產地，所以在餐牌上的肉類有清晰產地標籤，例如維也納辣腸，會寫明是採用台灣豬肉，避免大家擔心誤食由美國進口的含有萊克多巴胺的豬肉（又被稱為「萊豬」）。而有些食物去了台灣則叫法不同，如薩莉亞很出名的「多利亞」，即是用白汁芝士焗飯，而在台灣這個「多利亞」的中文名跟香港有點不同，香港叫「肉醬多利亞」，台灣則是叫「意式肉醬起司焗飯」。

日本薩莉亞也是跟香港及台灣差不多，但是有較多食物選擇，麵包也有多款選擇提供，分別是蒜蓉包、法包、香草focaccia及肉桂焦糖focaccia。而最特別的是，日本店的意粉可以選不同的份量，有大盛和普通供選擇，而大盛大概比普通貴100到200日圓左右。其他還有焗飯類、飯料理、肉料理，以及有雞羊牛和漢堡扒，更有多款甜品。當中西班牙海鮮炒飯是日本才有，是用上番紅花（又叫藏紅花）去炒。而日本也會定時推出期間限定，最近就推出「意粉カチョエペペ」即是芝士黑椒意粉。

而我們分別在三地各點了以下食物進行比較，分別是：自助飲品吧、辣肉腸、水牛芝士薄餅、肉醬多利亞及卡邦尼意粉，想知道港日台三地的薩莉亞有甚麼分別，立即去片看看！

香港

記者：鄭煒霖

攝影：蕭志南

台灣

採訪：Afa

攝影：W.Wong

日本

採訪：Fibi

攝影：古龍

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！