狗是熱情的動物，尤其是見到親愛的主人時更是興奮不已。有時玩得興起，狗狗或會以錯誤的方法向主人表達自己的激情，其中一個最常見的例子就是咬主人的手。坊間有不少人建議當被小狗咬手時，向牠發出「哎呀」、「好痛」等表示痛苦的語句，讓小狗知道這樣做主人會不高興，但這個方法真的可以改善咬手行為嗎？

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到底以人類的慘叫聲可以制止狗隻玩得過火時的咬手行為嗎？犬隻行為訓練師Eddie Choi指出這個方法其實不太有效，甚至有機會給予狗狗錯誤訊息，以為你在跟牠互動、交流。狗狗一旦習慣了與人類以咬手行為作溝通，之後在街上，或者有朋友上門時，牠也會一直這樣做。

當然有時候，狗隻會因為人類被咬時過大的反應或突如其來的慘叫聲而停止，但Eddie Sir解釋狗狗只是因為害怕而停止，並不可以完全解決問題。有些狗狗甚至會覺得主人有反應才好玩。牠們覺得咬主人的話，主人就會發出「哎呀」聲音，就好像咬橡膠玩具時發出的「咇咇」聲一樣，沒有分別。又例如有些狗狗會咬腳，被咬時主人後退，使狗狗認為主人想跟牠玩；如果主人有所動作想跑走時，更會刺激狗狗追着跑動的東西去咬，越咬越興奮。

那麼如何有效令狗狗學會停止咬手行為呢？Eddie Sir表示如果咬手行為過於嚴重，主人當然可以選擇以更嚴厲的方式加以喝止，例如以「No」等嚴懲的命令式語句令牠受驚害怕，狗狗為了不再被罰便不會再作出這些行為。這個方法雖然看似快速奏效，但壞處就是可能會使狗狗從此對主人感到驚慌，主人之後想讓牠走近牠也不敢過來，故此不是最好的方法。

Eddie Sir解釋，要完全根治咬手習慣，就必須令狗狗知道這樣不是正確的溝通方式，如果牠選擇繼續咬手，主人便會終止遊戲。例如與狗狗玩玩具時，有時狗狗會越咬越高，最後會咬到主人的手。當主人的手被咬時，就必須要放開手停止遊戲，示意狗狗要注意不要咬到手，否則遊戲便會終止。如果狗狗想再跟主人玩耍，就須學習控制自己，可以玩耍但不要咬主人的手，否則遊戲便會終止。久而久之，便可以使狗狗建立正確的思維模式，學習如何友善地與人類相處。

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撰文：黃雅純

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