英國曾有網民發起以「1秒激嬲英國人」為題的討論，引起熱烈參與，得到接近2千則回覆，過萬投票。我們可以從10句得票最多的句子當中，了解英國人對茶和足球的熱愛，還有與美國人之間的恩怨情仇。

第1位︰US English（default）（美式英文－預設）

得票︰2,300

相信不單在英國，在香港也有不少人經歷過將輸入法設定好在英式英文後，被自動改成美式輸入。英文在美國的使用始於英國在17世紀殖民美洲，當時大量以英文為母語的人遷移到美國，使英文成為美國主要語言。明明英文起源於英國，但每次以英式英文輸入時都因為「US English（default）」（美式英文－預設）而令字詞底下被加上紅線，當然令英國人氣憤。

第2位︰Tea is hot garbage, and not worth the time it took to microwave the water.（茶是熱的垃圾，不值得花時間將水用微波爐加熱）

得票︰1,200

英國人飲茶有超過300年歷史，每年消耗超過600億杯茶。飲茶不但是不少英國人每天必做的事，更是不少英國人執着的事。英國飲茶有很多細節，當中包括「stick the kettle on」（開着水煲），意思是沖茶的水應該用水煲，而不是微波爐準備。英國還有Meme取笑沖得不好的茶只是「hot leaf juice」（熱的葉汁），反映英國人對茶的講究。

第3位︰Rail Replacement Bus Service（接駁巴士）

得票︰1,100

英國擁有世界最古老的鐵路網。為了更快到達目的地，不少市民都會選擇搭火車多於搭巴士。可恨的是，英國的鐵路常在日間維修，其間只安排64座位的「Rail Replacement Bus Service」（接駁巴士）代替取消的火車班次。巴士不但空間狹窄，而且車程較長，是不少英國人的噩耗。儘管接駁巴士令人懊惱，英國人在落車時仍然會紳士地向司機簡單地說聲「Thank you」或者「Cheers」。

第4位︰It’s not coming home.（它不再回家）

得票︰697

要了解這句說話，先要知道1996年歐洲國家盃的主辦國是英格蘭，該屆的主題曲《Three Lions》重覆得最多的歌詞就是「It’s coming home」（足球回家）。諷刺的是，雖然現代足球起源於英國，但是英格蘭足球甚少贏得重大賽事，不少失望的球迷將歌詞改成「It’s NOT coming home」（它不再回家），除了嘲笑英國足球昔日的煇煌一去不返，亦希望英格蘭足球能重振雄風。

第5位︰Why don’t you call it soccer? （為甚麼你不叫它做Soccer？）

得票︰512

「Football」一詞在英美的意思大相逕庭。在美國，英式足球被稱為「soccer」，美式足球才是「football」。如果你希望一秒惹怒全酒吧的球迷，相信在睇波時反問英國人「Why don’t you call it soccer?」（點解你唔叫佢做「soccer」？）是最簡單有效的方法。現代足球源於英國，英國人認為他們比誰都清楚足球。如果有人更正他們，英國人會認為他們是在班門弄斧。

第6位︰London is my favorite country.（倫敦是我最愛的國家）

得票︰502

英國人討厭外國人認為英國等於倫敦。英國人認為倫敦物價高昂，與其他英國城市有着天淵之別。根據ECA國際（ECA International）2020年發佈的生活成本報告，倫敦的生活成本冠絕全英，全球排行第6，在英國位居亞軍的愛丁堡，全球只位列91，差天共地的生活成本解釋了英國人為甚麼覺得倫敦欠缺代表性。你有留意到句子中的「favorite」是美式寫法嗎？這句說話亦有着嘲諷美國人地理知識貧乏的意味。

第7位︰Any words spoken in a fake British accent.（假裝英國口音說出任何字）

得票︰432

英國人十分討厭別人對他們的口音指指點點。就算你出於好意地盛讚他們的口音，他們也不會太高興。他們認為南部與北部的口音已經大相徑廷，甚至有說法指英國人的口音在每40公里就會有明顯的分別，因此沒有所謂的「英式」口音。我們一般指的英式口音其實是「Received Pronunciation」（標準發音），亦稱作「The Queen’s English」 （女王英語）或者「Oxford English」（牛津英語）。

第8位︰After Brexit, the UK should become the 51st state of the US.（脫歐後，英國應該成為美國的第51州）

得票︰431

即使脫歐（Brexit）在2021年總算塵埃落定，但英國人對國家的前途仍然感到迷茫。最近筆者的同事紛紛投訴物價上升，認為是脫歐的後遺症。蘇格蘭前司法部長肯尼（Kenny MacAskill）曾公開批評英國首相約翰遜和保守黨（Tories）透過自由貿易出賣英國，打算將英國變成美國的第51州，並認為蘇格蘭獨立是擺脫這個困境的唯一出路，得到不少留歐派支持。

第9位︰I’m in a hurry, so I’ll just jump to the front of the queue.（我趕時間，我會排在隊的前面）

得票︰401

無論你是句子中的「I’m in a hurry」（我趕時間），或是其它原因，都無法在英國成為「jump to the front of the queue」（打尖）的理由。英國人十分着重排隊，甚至笑說排隊是國粹。就算只是站在店前，他們也會禮貌地問你是否正在排隊。筆者試過稍稍走近自動賣票機，即使沒有交易的打算，但也一直被排在隊頭的人目露凶光地凝視，可見英國人對排隊的重視。

第10位︰Milk first.（加奶先）

得票︰325

英國有98%的受訪者飲茶時會加奶。究竟應該先倒茶還是落奶，在英國更是歷久不衰的議題。如果你是主張「先落奶﹑後倒茶」，那麼你是一位「Miffy」。相反，如果你是先加茶，那麼你就是「Tiffy」。筆者公司正正有同事是「Tiffy」，每次對他說「Milk first.」（落奶先）都能令他暴跳如雷，萬試萬靈。

撰文﹑攝影︰Colette Cheung

英國特許土木工程師。赴英國留學後留低工作，曾居倫敦，現居劍橋郡。因疫情暫時在家工作，共有兩位上司，一位嚴謹認真，一位談笑風生；工作看似自由度大，事實上係唔敢鬆懈。希望疫情過後可以多分享英國辦公室趣事！

編輯：洪慧冰、鄒仲安

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