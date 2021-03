英國曾有網民發起以「1秒激嬲英國人」為題的討論,引起熱烈參與,得到接近2千則回覆,過萬投票。我們可以從10句得票最多的句子當中,了解英國人對茶和足球的熱愛,還有與美國人之間的恩怨情仇。

第1位︰US English(default)(美式英文-預設)

得票︰2,300

相信不單在英國,在香港也有不少人經歷過將輸入法設定好在英式英文後,被自動改成美式輸入。英文在美國的使用始於英國在17世紀殖民美洲,當時大量以英文為母語的人遷移到美國,使英文成為美國主要語言。明明英文起源於英國,但每次以英式英文輸入時都因為「US English(default)」(美式英文-預設)而令字詞底下被加上紅線,當然令英國人氣憤。

第2位︰Tea is hot garbage, and not worth the time it took to microwave the water.(茶是熱的垃圾,不值得花時間將水用微波爐加熱)

得票︰1,200

英國人飲茶有超過300年歷史,每年消耗超過600億杯茶。飲茶不但是不少英國人每天必做的事,更是不少英國人執着的事。英國飲茶有很多細節,當中包括「stick the kettle on」(開着水煲),意思是沖茶的水應該用水煲,而不是微波爐準備。英國還有Meme取笑沖得不好的茶只是「hot leaf juice」(熱的葉汁),反映英國人對茶的講究。

第3位︰Rail Replacement Bus Service(接駁巴士)

得票︰1,100

英國擁有世界最古老的鐵路網。為了更快到達目的地,不少市民都會選擇搭火車多於搭巴士。可恨的是,英國的鐵路常在日間維修,其間只安排64座位的「Rail Replacement Bus Service」(接駁巴士)代替取消的火車班次。巴士不但空間狹窄,而且車程較長,是不少英國人的噩耗。儘管接駁巴士令人懊惱,英國人在落車時仍然會紳士地向司機簡單地說聲「Thank you」或者「Cheers」。

第4位︰It’s not coming home.(它不再回家)

得票︰697

要了解這句說話,先要知道1996年歐洲國家盃的主辦國是英格蘭,該屆的主題曲《Three Lions》重覆得最多的歌詞就是「It’s coming home」(足球回家)。諷刺的是,雖然現代足球起源於英國,但是英格蘭足球甚少贏得重大賽事,不少失望的球迷將歌詞改成「It’s NOT coming home」(它不再回家),除了嘲笑英國足球昔日的煇煌一去不返,亦希望英格蘭足球能重振雄風。

第5位︰Why don’t you call it soccer? (為甚麼你不叫它做Soccer?)

得票︰512

「Football」一詞在英美的意思大相逕庭。在美國,英式足球被稱為「soccer」,美式足球才是「football」。如果你希望一秒惹怒全酒吧的球迷,相信在睇波時反問英國人「Why don’t you call it soccer?」(點解你唔叫佢做「soccer」?)是最簡單有效的方法。現代足球源於英國,英國人認為他們比誰都清楚足球。如果有人更正他們,英國人會認為他們是在班門弄斧。

第6位︰London is my favorite country.(倫敦是我最愛的國家)

得票︰502

英國人討厭外國人認為英國等於倫敦。英國人認為倫敦物價高昂,與其他英國城市有着天淵之別。根據ECA國際(ECA International)2020年發佈的生活成本報告,倫敦的生活成本冠絕全英,全球排行第6,在英國位居亞軍的愛丁堡,全球只位列91,差天共地的生活成本解釋了英國人為甚麼覺得倫敦欠缺代表性。你有留意到句子中的「favorite」是美式寫法嗎?這句說話亦有着嘲諷美國人地理知識貧乏的意味。

第7位︰Any words spoken in a fake British accent.(假裝英國口音說出任何字)

得票︰432

英國人十分討厭別人對他們的口音指指點點。就算你出於好意地盛讚他們的口音,他們也不會太高興。他們認為南部與北部的口音已經大相徑廷,甚至有說法指英國人的口音在每40公里就會有明顯的分別,因此沒有所謂的「英式」口音。我們一般指的英式口音其實是「Received Pronunciation」(標準發音),亦稱作「The Queen’s English」 (女王英語)或者「Oxford English」(牛津英語)。

第8位︰After Brexit, the UK should become the 51st state of the US.(脫歐後,英國應該成為美國的第51州)

得票︰431

即使脫歐(Brexit)在2021年總算塵埃落定,但英國人對國家的前途仍然感到迷茫。最近筆者的同事紛紛投訴物價上升,認為是脫歐的後遺症。蘇格蘭前司法部長肯尼(Kenny MacAskill)曾公開批評英國首相約翰遜和保守黨(Tories)透過自由貿易出賣英國,打算將英國變成美國的第51州,並認為蘇格蘭獨立是擺脫這個困境的唯一出路,得到不少留歐派支持。

第9位︰I’m in a hurry, so I’ll just jump to the front of the queue.(我趕時間,我會排在隊的前面)

得票︰401

無論你是句子中的「I’m in a hurry」(我趕時間),或是其它原因,都無法在英國成為「jump to the front of the queue」(打尖)的理由。英國人十分着重排隊,甚至笑說排隊是國粹。就算只是站在店前,他們也會禮貌地問你是否正在排隊。筆者試過稍稍走近自動賣票機,即使沒有交易的打算,但也一直被排在隊頭的人目露凶光地凝視,可見英國人對排隊的重視。

第10位︰Milk first.(加奶先)

得票︰325

英國有98%的受訪者飲茶時會加奶。究竟應該先倒茶還是落奶,在英國更是歷久不衰的議題。如果你是主張「先落奶﹑後倒茶」,那麼你是一位「Miffy」。相反,如果你是先加茶,那麼你就是「Tiffy」。筆者公司正正有同事是「Tiffy」,每次對他說「Milk first.」(落奶先)都能令他暴跳如雷,萬試萬靈。

撰文﹑攝影︰Colette Cheung

英國特許土木工程師。赴英國留學後留低工作,曾居倫敦,現居劍橋郡。因疫情暫時在家工作,共有兩位上司,一位嚴謹認真,一位談笑風生;工作看似自由度大,事實上係唔敢鬆懈。希望疫情過後可以多分享英國辦公室趣事!

編輯:洪慧冰、鄒仲安

