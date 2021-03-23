疫情之下，相信不少家庭都想要多一部文書電腦。Samsung M7自稱「次世代智能螢幕」，內置遙距桌面、Office 365等功能，到底這個螢幕又可不可以當文書電腦用，成為WFH在家工作的恩物？

內置Office辦公軟件 可外接鍵盤滑鼠

Samsung M7運行Tizen OS作業系統，和電腦一樣，支援外接鍵盤和滑鼠。螢幕已內置Office 365，有Word、PowerPoint、Skype等一系列辦公軟件，不過操作時流暢度一般。此外，外接鍵盤時，輸入英文沒問題，但要輸入中文字就較麻煩。

Samsung M7也內置了瀏覽器，所以瀏覽大部份網頁都沒有問題，例如《蘋果日報》、Vimeo影片網站等。不過Google Doc就用不了，疫情下常用的網絡會議Google Meet也不支援。

Samsung M7單獨使用時，還是以瀏覽為主，想動手辦公，還是要Samsung Dex以及遙距桌面兩個功能。

輕鬆遙距公司電腦 Samsung Dex協助辦公

Samsung M7也內置了遙距桌面功能，支援Mac和Windows，連接到公司電腦就可以工作，令這個屏幕加分不少。記者也測試過Chrome的遙距桌面，可以成功連接，不過就黑畫面用不了。

Samsung M7還支援有線和無線（目前支援Galaxy Note 20、Tab S7和Galaxy Z Fold2）的Samsung Dex，以一個類似桌面的介面辦公，經過電話硬件加持之後，功能和流暢度更好。

Samsung Dex對決Chrome OS辦公

記者特地找來Acer的Chromebook Spin 713踩場，Chromebook經過一段時間發展，功能已經很成熟，還有Android App的加持，常用的功能和應用幾乎已經有齊。由於操作系統要求不高，所以開機熄機反應，使用時都非常流暢。而Chrome OS的運作模式下，也不用太擔心有病毒。文書機來講Chromebook其實很厲害，不過遊戲功能就較弱，對於家長來講是否反而是好事？

記者分別以Word、Adobe Lightroom、Google Meet等應用測試Samsung Dex和Chrome OS的表現。Dex的流暢度都不錯，但還是不及Chrome OS，而且Chrome OS的使用體驗更好，尤其是系統介面、文字輸入等部份。

Samsung Dex和Chromebook最大的區別，是Dex還是一個電話版系統，Chromebook則是一個完整的桌面系統，單講支援完整版的Chrome瀏覽器，用途已經比Dex多。所以辦公的話，Chromebook還是更加全面方便的選擇。

娛樂功能豐富 支援Apple AirPlay

Samsung M7的娛樂功能豐富，幾乎就是一台智能電視。M7內置Netflix、YouTube、黃Viu、Apple TV等串流影片平台，還有應用商店讓大家下載其他App，亦都附帶遙控器，真的十足十一台電視。

M7除了支援Android無線投射外，還支援Apple的AirPlay，真的是Samsung、Apple一家親。記者在公司不濟的Wi-Fi環境下測試，AirPlay在打機時的表現也不錯，有輕微延遲，播放影片就完全沒問題。Macbook用家還可以無線連接，鏡像電腦畫面，或者當作第二螢幕使用，非常實用。

Samsung M7是一個32吋4K解像度的VA螢幕，畫面的確細緻，顏色還是Samsung一貫的鮮豔調色，適合看電影等，需要高色準就未必適合，其內置的喇叭也足夠大聲清晰。

總括來講，Samsung M7的確是一款多功能螢幕，娛樂功能齊全；文書方面，獨立用還是不太行，搭配Dex和遙距桌面就可應付輕度文書工作。如果你需要功能齊全的文書電腦，還是考慮Chromebook或Notebook更好。

Samsung M7的定價就是正常4K螢幕定價，但它附有更多的功能，所以也是一款值得考慮的4K螢幕。

Samsung Smart Monitor M7

$3,680

Acer Chromebook Spin 713

$7,698

記者：梁志穎

攝影：張志孟、潘志恆

編輯：鄒仲安

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