捷克拉貝河畔皇宮鎮（Dvur Kralove）一間動物園，近日讓園內的黑猩猩進行視訊通話，與另一個動物園的黑猩猩透過視訊互動。園方人員更發現，猩猩們甚至出現宛如人類的動作，不僅懂得盯着大螢幕「追劇」，還會一邊看螢幕、一邊「食花生」。

據《路透社》報道，拉貝河畔皇宮鎮動物園受到武漢肺炎疫情影響，去年12月開始關閉園區，讓這群本來習慣和人類互動的黑猩猩們，頓時間失去與人交流的機會及樂趣。園方為了不讓黑猩猩們感到太無聊，決定起用「視像通話」，讓黑猩猩與另一個動物園的黑猩猩們透過視像互動。

保育員林哈托娃（Gabriela Linhartova）表示，一開始園方人員在黑猩猩場館玻璃前，架設大螢幕，黑猩猩一度感到抗拒，並做出防禦與威脅性的動作，希望「驅趕」大螢幕；但後來園方人員也發現，黑猩猩們開始習慣大螢幕的存在，而且看到螢幕中出現其他黑猩猩的畫面時，就宛如人類看電影、追劇般，或躺或坐，甚至還會一邊吃花生。另外也有黑猩猩看到激動處時，會突然間站起來，就跟人類看球賽看到激動時的反應一樣。

園方表示，這個「視像會議」會從早上8點持續到下午4點，到3月底之前都會讓黑猩猩們進行視像會議。園方也正在評估這樣的方法，對黑猩猩是好還是壞，如果反應不錯，就有可能繼續進行下去。

資料來源：台灣《蘋果新聞網》

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