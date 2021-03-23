香港學生又非尖子想考入劍橋是否只能是一個夢？王德志(Danny) 由小學至中學都是在本地津校就讀，但中六那年他想看看外面的世界，並以考入劍橋為目標。他會考成績有2A也算優異，但香港大有人在，與別不同在於他有這個夢﹗

平凡學生遇上啟蒙伯樂

Danny就讀聖公會鄧肇堅中學，當時語文程度一般，父母亦非知識分子，只有小學程度。在他中四那年，數學補習老師竟因自己和其他同學對學習沒有用心而流淚，此舉讓Danny感受甚深，老師當日的用心良苦埋下了Danny從事教育工作的種子。

自行規劃入讀劍橋 積極參與學校開放日

Danny提到自己在港讀書時不是尖子，「我會考數學、附加數有A，語文方面一般，中英都只得D」，直到中六欲擴闊眼界到外地讀書，於是入讀英國的Bellerbys College修讀預科。當時目標明確的Danny，花了一年時間研究考試制度及心儀大學的收生要求，「整個過程可以說是用了一半時間去規劃一半時間去努力，因劍橋是學院制非學校制，當時我特地到劍橋Clare College的開放日去認識當時的收生主任，經過親身傾談去了解他們對學生的期望。」

「眾多科目中我的數學成績最好，雖然我本身喜歡畫畫，但明白難以將興趣當成職業，所以先利用自己的強項考入學校，之後再轉到自己想讀的科目會更容易。」Danny笑言自己英文差，「當年劍橋收生IELTS要平均7.5分，每份卷起碼要7分，我前後考了四次，第一次總分只得5分。」他讀、寫部分較弱，所以就重點花時間溫習，最後亦能順利過關。

溫習劍橋面試試題 千方百計尋「正確答案」

後來經一番努力後獲得劍橋Clare College的面試機會，預備時翻看舊試卷遇到難題，回港「盲舂舂」找香港某大學教授求救，但其實教授也未能提供正確的答案，才驚覺其實劍橋不是要學生找一個「正確答案」，而是一個有獨立思考的學生，最後成功於2010年順利入讀劍橋數學系。

劍橋高手雲集 擴闊社交圈子

「劍橋通街都是天才，今天我準備溫習昨天的課堂，但發現其他同學都經已一早完成，不是一個，而是全部，真是比下去。」Danny分享交友不應揀擇，而應廣結良朋，「每人都是我的朋友，可能與我兒時經歷有關，我曾被同學捉弄，因此明白『同理心』的重要性，當年捉弄我的朋友們現時都成為我老友。」

畢業後投身教育界創業 助他人以知識改善生活

Danny讀大學一年級時便有創業的念頭，於2016年在英國透過家人及投資者的資金收購了第一所語言學校。從找學生、設計夏令營內容、到運作Danny都一手包辦。同年5月得悉擁有400多年歷史的St Bees School面臨倒閉問題。從朋友口中了解過學校的情況後便嘗試入標。當時有約10間公司參與競投，但因Danny的理念，加上他主張沿用當地人班底擔任管理層及老師，又積極保留學校文化，因而打動了管理層並讓他接手營運學校。

Danny 並非單純一位商家，而是投入並熱心於透過教育去孕育下一代。他於2015年在柬埔寨建立學校，希望幫助當地人以知識改變生活，亦舉辦遊學團，讓較富裕的學生認識世界的另一面及親身去幫助有需要的人，與只是捐錢是大大不同！

勸喻新一代勿忽視良好品格的重要性

Danny認為現時家長太重視學術成績而忽略性格培養，學術成績與性格培養其實可以相輔相成。英式教育很著重培養學生的創意力、自信及群體合作能力，「價值觀及態度能夠影響人一生的發展，世界觀亦是重要的一環，我們在St Bees School的課程亦有加入『Global Awareness Program』，希望能培養下一代成為『世界公民 (Global Citizen)』。」

為了讓大家更了解移英選校的相關細節，「一家人」將與英識教育創辦人Samuel Chan以及英國移民專頁Goodbye HK Hello Billy 版主 Billy Wong ，合辦【BNO移英 太空人計劃及升學攻略】網上講座。

講座會詳細拆解BNO Visa申請細節 及「太空人計劃」的常見疑問，還會分析報考英國公立學校的注意事項、選校貼士及介紹「平民私校」等，讓大家為子女移英作好準備。

日期﹕2021年3月26日(星期五)

時間﹕7pm- 8pm

平台：Facebook直播群組

講者﹕移英專家 英識教育創辦人Samuel Chan 及英國移民專頁Goodbye HK Hello Billy版主 Billy Wong

費用﹕HK$200（早鳥優惠：3月24日或之前報名 / 原價： HK$320）

截止報名日期﹕2021年3月26日 (星期五) 12pm

講座內容重點

Part 1 - BNO移英「5+1」簽證申請速學

講者﹕英國移民專頁Goodbye HK Hello Billy 版主 Billy Wong

BNO 「5+1」簽證申請速學 不同家庭情況的申請細節

家庭成員可否同時間赴英？

較遲出發者可否與家人同時獲得居英權？

怎樣計算6個月生活開支的財政要求？

單親家庭申請注意事項？

分享申請簽證時常遇難題。

Billy 分享為女兒到英國讀書選校心得及準備事項。

Part 2 - 如何報讀中小學及插班 + 介紹優質平價私立小學

講者﹕英識教育創辦人 Samuel Chan

講解公立中小學插班中小學生何時可以插班？

插班的流程如何和有何準備？

插班要面試嗎？

如何計算入學年齡？

如何知道一間學校的評級好與否？

派獲心儀學校有何秘訣？

公民與持BNO讀書福利有何不同？

2. 公立學校是唯一出路嗎? 如果想入讀私校，介紹平讀優質私立學校嗎?

3. 介紹滄海遺珠優質校區

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