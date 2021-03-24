市民即將可以接種第二劑疫苗，但今早（24日）香港及澳門突然叫停BioNTech復必泰疫苗的接種，指因為收到復星通知，發現多個疫苗的西林瓶封蓋有包裝瑕疵，須立即暫停接種，直至另行通知。不過港府比澳門遲了超過1小時才正式宣佈，在「唔打又打」之際，今早仍有逾百人獲接種有問題批次的復必泰疫苗。

打兩針加強保護力 第二針可遲勿早

今早有已預約打針的市民到接種中心才被拒打，有瑕疵的復必泰疫苗包裝為批號「210102」批次，不過本港另一批號「210104」的疫苗產品亦須進行封存，暫時不予接種。相信已接種復必泰第一針的市民相當「頭痕」，因為原本隔21日後就可以接種第二針，即最快下周接種。現時未知本港幾時可接種其他批次的復必泰疫苗，亦不知道延遲接種對疫苗有效率的影響。

香港購入的3款疫苗，包括科興、復必泰疫苗和尚未到港的阿斯利康疫苗，均須接種兩劑以達到較高的保護力。政府專家顧問、中大呼吸系統科講座教授許樹昌曾表示，第一劑疫苗的作用是刺激身體產生抗體，第二針屬補充劑，能增加體內抗體。科興在巴西第三期臨床研究數據顯示，疫苗整體有效率約50.66%，相隔28日後接種第二針，有效率可提升至62.3%；復必泰疫苗如果只注射一劑，整體有效率為82%，隔21日後接種第二針，有效率則達95%。

感染及傳染病科林緯遜醫生指，在醫學上而言，理論上只有不能過早接種，延遲接種第二劑疫苗問題不大，只是在完成第二劑接種前保護力會不足。而其他國家其實都有延遲疫苗接種的情況，為了讓更多人接種第一劑疫苗，英國政府年初延長了接種兩劑疫苗相隔的時間，從三周延長到十二周。丹麥亦已經准許將接種疫苗相隔時間延長至六周。不過延遲多久會影響其保護力，就暫時未有研究。

未有研究證「溝針打」安全

萬一復必泰疫苗一直未能恢復接種，第二針轉打科興「溝針打」又可行嗎？至今未有臨床試驗確立混合注射不同款疫苗是有效及安全，而目前疫苗預約接種系統上，接種人士亦無法選擇接種不同疫苗。醫院藥劑師學會會長崔俊明於1月初亦曾在電台節目表示，不鼓勵市民混合接種不同藥廠的武肺疫苗。

不過早在2月初，英國衞生部表示將會展開混合使用不同武肺疫苗的臨床測試，以了解是否可預防多種病毒株，以及增加防護力，測試的疫苗分別是牛津–阿斯利康疫苗，以及輝瑞– BioNTech疫苗。而早前港大醫學院亦宣佈，計劃招募100名健康人士參與混合式接種疫苗研究，參加者會先接種BioNTech疫苗，之後再接種科興，看來港大研究隨時大派用場。

撰文：鄭詩詠

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