在香港說綠化空間,彷彿是件奢侈的事。一場世紀疫症,令大家更明白到戶外走走,曬一下太陽是何等舒暢。一直有不少硏究指綠化空間對人的身體帶來益處,其中包括或可減低幼童發展成專注力不足/過度活躍(ADHD)的機會。一項在丹麥全國性的大型硏究顯示,幼童如果住所周圍欠缺綠色空間,相比住在較多綠化空間的幼童,患上ADHD的風險會更高。

香港5年間ADHD兒童上升近5成

近年專注力不足/過度活躍(ADHD)的全球患者數字均有上升趨勢,在香港,自2012至2017年,醫管局確診 18 歲以下兒童及青少年的ADHD新症,於5年間上升近5成。雖然ADHD的成因至今仍然不明,有指遺傳或是成因之一,但不少硏究亦着力尋找影響發展成ADHD的其他因素。早前有硏究發現,綠色空間跟兒童心理健康和認知發展有相當關連性,而是次丹麥的大型硏究亦嘗試探討居住環境周圍的綠色空間水平,跟幼童/青少年發展成ADHD的風險關係。

5歲前居住環境欠綠化空間 增患ADHD風險

來自丹麥奧胡斯大學的Malene Thygesen及其他硏究員,追蹤了814,689名於1992年至2007年在丹麥出生的人士,從他們5歲開始對ADHD進行臨床評估診斷,收集數據至各人19歲為止。另外,硏究員亦用上標準化植被指數(Normalized Differential Vegetation Index,NDVI),去量度居住地周遭環境的綠化程度。即是運用衞星遙感數據計算,以評估目標地區綠色植物的生長狀況等資訊,數值越大表示植物生長越多。

結果發現,小童在5歲前,如果住所周邊欠缺綠化空間,會較那些住所周圍綠化空間有較高水平的小童,更易患上ADHD。

當然,單一的硏究未必有足夠說服力證明幼童接觸綠化空間與發展成ADHD的正面關係,但Malene Thygesen及團隊的硏究結果跟之前相關的硏究結果一致。而且,是次硏究的方法亦考慮了其他可影響小孩發展成ADHD的因素,譬如在硏究中,硏究員調整了性別、年齡、孩子雙親的精神病診斷和社會經濟地位 ,取得的資料數據十分詳細。 報告最後提到幼童的居住地如能有較高的綠化水平,有機會減低他們發展成ADHD的機會。

綠化環境可改善人體免疫系統

在硏究報告中,丹麥境內被顯示為高綠化水平的地方,都是郊區、森林,而低綠化水平的地方則是市中心以及沿岸地區。然而在香港實在很難把居住地貼近報告中評估的高綠化水平地帶,若條件許可,搬到離島或新界村屋或是方法之一。而平日盡量帶小孩到草地玩耍,多進行行山等貼近大自然的活動,相信會對小朋友的心理健康帶來益處。

此硏究亦引述了其他報告表明多貼近綠化環境對心理健康的益處,如果綠化環境可以減壓,這或對減輕ADHD的症狀有幫助,因為壓力會加重ADHD患者的症狀。在綠化環境中玩耍,亦有助減輕專注力不足帶來的症狀,而且綠化環境中的微生物群亦可改善人體的免疫系統,調節炎症反應,老套點說句:多親親大自然吧。

資料來源︰Malene Thygesen, Kristine Engemann, Gitte J. Holst, Birgitte Hansen, Camilla Geels, Jørgen Brandt, Carsten B. Pedersen, and Søren Dalsgaard, “The Association between Residential Green Space in Childhood and Development of Attention Deficit Hyperactivity Disorder: A Population-Based Cohort Study”, Environmental Health Perspectives, Vol.128,No.12, 22Dec 2020;

撰文︰李飛

