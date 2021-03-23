香港近年潮興試大麻二酚CBD，位於上環的CBD Cafe「Found」除了滿足各位主人慾望，還可以讓狗狗一試。Cafe提供兩款狗狗小食，人類餐單則以飲品為主，朱古力、茶、咖啡、酒精飲品都有，另外有朱古力曲奇及energy ball等少量輕食，每款飲品和食物都有加入少量的CBD。

CBD是大麻二酚（Cannabidiol）的簡稱，是大麻植物中所含大麻素的一種。根據衞生署的資料，大麻二酚並無精神活性作用，亦沒有被用作毒品濫用的風險，不屬危險藥物，所以不受香港法例《危險藥物條例》（第 134 章）管制。服用CBD不會上癮，亦不會使人精神錯亂或亢奮失控。喜歡CBD的人，普遍覺得服用CBD能達致療癒、輕鬆、緩解不安情緒和壓力的效果。有研究指狗狗服用CBD，同樣有放鬆或紓緩疼痛的作用，特別適合會緊張焦慮的狗狗。外國有不少為狗狗而設的CBD產品，在香港則不算普遍。

CBD本身有很淡很淡的植物苦味，加在朱古力或者咖啡等比較濃味的飲料中難以察覺，但如果選擇喝茶，就有機會喝得出一點點味道的分別。記者私心推介焦糖朱古力（$90），自行放朱古力進熱奶中慢慢攬拌至溶化，口感香甜濃郁，同時又有粒粒士多啤梨果肉作中和，非常出色。每個人對CBD的反應未必一樣，記者自己就覺得吃完有一點輕飄飄，心情不錯。狗狗試吃過後亦似乎非常喜歡，雖然不知牠感覺如何，但之後一整天看起來都笑瞇瞇的。不過狗主要留意，Cafe位置的周邊配套不太方便，店鋪附近是兩條長樓梯，附近沒甚麼位置泊車。如果想讓狗狗玩耍的話，最近要步行十五分鐘，才能到達中西區海濱長廊（上環段）寵物角。

Found

上環大安臺8號

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