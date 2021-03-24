特約報道｜很多人都在意辦公室桌椅的高度，卻忽略了螢幕位置的重要性。提供螢幕環境優化方案的Ergotron區域客戶總監Laggi表示，很多人使用電腦時頭部會都會側向一面，甚至會俯得很前工作，其實長期姿勢不良，肩頸肌肉很易疲勞，嚴重的話對頸椎都有不良影響，所以Ergotron利用人體工學設計理念，去將顯示器的環境優化，令到用家工作時更舒服。

DZ BANK AG香港分行就有使用Ergotron的螢幕臂（Monitor Arm）及解決方案，行政總裁Johannes Hack指辦公室之前沒有足夠的空間讓同事走動，環境亦相當昏暗，經過大裝修後光線明亮多了，而且電腦和螢幕都更方便使用，整個辦公室變得更符合人體工學設計。IT部門主管Ricky Wong亦認同更換桌椅之後，桌椅可以調校不同高度，顯示屏亦可以調校不同角度和位置，大大提升了同事的效率和舒適程度。

其實可調校螢幕位置可以帶來不少好處，IT系統及安全部門同事Keith Lam提到日常工作會接觸很多敏感資料，螢幕臂有助保障私隱，但需要時又可以把螢幕轉向，以便分享資訊，又或者撥向一邊方便溝通。加上把設備升高之後，桌面就有更多空間去做其他工作。

選購螢幕臂小貼士：

- 產品的耐用性和保養年期？以Ergotron為例，螢幕臂的保養期為10年。

- 螢幕臂能否懸浮靜止在想要的高度？

- 調節螢幕臂時是否不須使用額外工具？

- 現在流行的曲面顯示器，由於屏幕的重心向外傾出，亦會令到螢幕臂的承重能力打折扣，這一點大家也要留意。

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