毛孩很多時都能理解主人的命令，不過有時候也會「越叫越走」，例如叫牠們不要亂咬東西，牠們卻會拚命將家裏咬個天翻地覆。原來，除了基於貪玩的個性外，也有可能是因為牠們感到緊張不安，才會亂咬東西來發洩情緒。今日的狗行為小知識，就跟大家解讀毛孩情緒。

紓緩身體不適壓力

首先，我們要知道，毛孩認識這個世界的方式，除了嗅覺外，較常用的便是以牙齒咬來咬去，因為這是牠們天生的狩獵的本能。不過當牠們宅在家中，沒有獵物可咬時，只好轉換成咬熟悉的物品，例如家具、玩具等等。又或者當牙齒生長時，毛孩也須要磨牙，繼而以撕咬東西的方式減輕牙齒生長帶來的不適。此外，如果毛孩身體不舒服，如腸胃不適或是牙齒牙齦生病時，也是會借亂咬東西來轉移不舒服的感覺，紓緩壓力，甚至會有亂吃東西的行為。

引人注意及緩解不安

如果毛孩身體狀況一切正常，飼主便要看看毛孩在甚麼情況會亂咬東西。如果有人在家中才咬的話，很大機會是特意做這些行為來吸引你的注意。通常飼主都會加以阻止，毛孩便會借此得到關心的機會。然而，如果沒有人在家中才咬的話，便有機會是由焦慮引致。狗狗感到不安及緊張，有機會四處尋找東西去啃咬來發洩，這個情況便需要特別處理了。

改善方法

如果發現毛孩只是因無聊想找別人一起玩，然後發覺咬這些物件會得到人們注意，身為飼主應該提供好玩而適合咀嚼的玩具給牠，如小球、飛盤或麻繩等。除了讓狗狗可以玩耍，並將注意力轉移至這些可以啃咬的物品之外，更讓牠可以打發時間。此外，亦有可能因為毛孩未必可以經常外出散步，在家太無聊而出現亂咬東西的問題。在這個情況下，多外出散步也有機會可以解決這個問題。

撰文：Karl Li

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