一連五集節目「幼兒の迷思」，將會為各位爸媽解構6歲前幼兒成長線，且邀請專家分享幫助小朋友健康成長的小貼士！

小朋友成日被人笑「喊包」？家長應該如何幫助孩子提升情商管理呢？不如今集向臨床心理學家 梁重皿（Ming） 請教一下！

個案一

家長讀者問：「自己小朋友是男孩子，不可以常常哭！其實這樣教可不可行呢?」

Ming 表示，其實小朋友兩至三歲的小朋友很容易發脾氣，但好快他們便會忘記。

去到三歲的時候，小朋友可以短暫抑制自己的情緒。譬如他們可以透過找爸爸媽媽去安撫他們。又或者自己離開那些令自己害怕、生氣的源頭。

去到四、五歲，小朋友便懂得找方法自己安慰自己。譬如跟自己說：「不用怕！一會兒等爸爸媽媽來就可以了！」

但當四、五歲的小朋友承受很大壓力，或者很累的時候，情緒是有機會倒退的。「行為倒退的意思是，他們會變得『BB』，會更黏父母，甚至易會嚎啕大哭。」

去到五、六歲時，小朋友的情緒已經變得很複雜。不過好多時，他們未必懂得說出口，所以會用扭計、發脾氣等方式表達。不過這個階段，他們已經有很多自己方法去解決情緒問題，家長可以慢慢幫他們，便會成長得好好了。

2大遊戲 提升幼兒情緒管理

1. 情緒圖示卡

Ming 坦言，若家長想培養情緒控制得好的小朋友，家長可以參考以下的方法。

「第一，要了解孩子的脾性，以及敏感小朋友的情緒訊號。」

「第二，我們要用同理心，去聽小朋友的情緒和感受。同時接納、明白及肯定他們的情緒。」

「跟着十分重要，要幫小朋友認識自己的情緒。由於小朋友年紀小，他們不太懂得用言語表達情感，家長可以幫他們說出感受，如我很生氣、我很煩躁等等。」

2. 冷靜瓶

最後一個方法，就是幫小朋友建立宣洩情緒的方法，不過 Ming 提醒有三大規則：

第一 方法不可以傷害到人

第二 方法不可以傷害到自己

第三 方法不可以破壞有用的物件

材料：

甘油 350ml

水150ml

閃粉適量

玩法：

- 先將水、油、金粉、色素放入這個樽

- 當小朋友有情緒的時候，可以搖下冷靜瓶。當看到冷靜瓶入面的閃閃物質，有助孩子建立一個安穩的感覺。

- 建議家長要跟小朋友一起做，因為如果他有份參與，他就會更樂意去用這個小道具了。

鳴謝：香港親子教具網

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