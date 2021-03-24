位於日本東京多摩地區的JR青梅線，原本是一條已經沒落荒涼的鐵道支線，但經過當地民間及企業團隊精心規劃後，不但把散落在鐵道沿線的閒置空屋，改建成一間間精緻特色住宿，還把無人看守的車站打造成Check in大廳，讓人們透過鐵道支線之旅來到靜謐小城，在此泊宿，漫遊輕旅，感受另一種旅行新體驗。

「地方創生」理念亮麗呈現

面對疫情，旅遊創意層出不窮，東京「Ensen Marugoto Hotel」（沿線まるごとホテル）深度發掘JR青梅線的文化和風土特色，提出了「留宿觀光」和「微旅遊」主張，把「地方創生」的理念充份實踐，引領遊客融入當地的生活與脈動。

JR青梅線是一條着連接東京都立川市、西多摩郡奧多摩站的鐵道支線，不同於東京都會區的熱鬧喧囂，在青梅站到奧多摩站之間，蘊含着日本當地的庶民文化與傳統民俗，這樣的世外桃源在疫情過後格外引人入勝。

留宿觀光全新體驗

Ensen Marugoto Hotel便充份利用了青梅線沿線的各項設施，例如無人看守的車站建築，變身成酒店的接待處，而鐵路沿線各村莊的老屋古舍，則改造成精緻簡約旅宿客房。另外，也與當地居民一同合作設計了在地遊的行程，將村落民眾的生活日常與旅遊結合成「心生活」之旅，打造出新的留宿觀光和微旅遊體驗。

目前Ensen Marugoto Hotel已經展開試營運的是「從無人車站開始的源流之旅」住宿計劃，完成預訂後可享受：一條鐵路線（青梅線）＋兩個車站（白丸站和奧多摩站）＋三個村莊（奧多摩町白丸部落、堺部落和小菅村中組部落）的體驗。

感受鐵路沿線古道遺蹟

打破一般鐵道支線只能作為快閃行程的刻板印象，這套「從無人車站開始的源流之旅」旅遊產品，讓遊客搭上JR青梅線的支線列車，在接近白丸站時，車內就會開始放送特別廣播，提醒乘客們收拾好行李，準備迎接一場「自然之旅」。列車到站後，就能看見禮賓接待人員守候在月台上恭迎旅客。

在前往住宿地的旅途上，接駁巴士會先在附近的村莊之間跳轉賞景，帶領民眾放鬆身心，再透過當地村落的居民引導，在村內散步觀光。等到入住下榻旅宿飯店後，就可以沿整條鐵路線，一探「微旅遊」遊程，包括欣賞多摩川風光，以及位於車站周邊的白丸部落古道歷史遺蹟。沿着窗外綠意盎然的古道漫遊，感受自然萬物的生生不息，並且來一場靜謐祥和的森林芬多精洗禮。領略完恢弘山景之後，可再到堺部落稍作停留，感受小鎮的慢活步調，忘卻疫情時代的精神緊繃，並融入歷史悠久、有着「沁涼泉水、芥末田綠意和奇岩」的白髭神社。

品味在地食材風味餐

除了好山好景，美食佳餚也不可少。Ensen Marugoto Hotel設計團隊以「鐵路沿線美食」為主題，端上了道地美食供旅客享用，將青梅線沿線的美食潛力發揮到極致。原來，青梅線一帶的山珍佳餚還真不少，根本就是一個天然美食聖地！不僅有生長於多摩川清澈河水中的山葵和河魚，還有從江戶時代起就深受喜愛的當地雞肉「東京軍鶏」——當地人才知道的神祕美味食材，甚至可以品嚐到與「NIPPONIA（ニッポニア）小菅 源流の村」廚師長鈴木啓泰合作的特色套餐。

入住多摩川源頭的改造古厝

這次JR青梅線的旅遊改造計劃，不只帶動當地旅遊經濟，更賦予許多老房舍全新生命力，像其中一棟由150年歷史老宅改建而成的傳統日式家庭旅館「NIPPONIA小菅 源流の村」，就位在青梅線終點站奥多摩町的鄰村——山梨縣小菅村，老屋外觀與房間內裝風格迥異，卻又巧妙自然融合。料理方面，飯店亦下足功夫，收納許多當地主婦的拿手料理，更透過這些食譜設計出獨特的美味早餐，讓住客暫離都會塵囂，在此單純地享受大自然薰陶、純樸風景和慢節奏生活。

資料來源：台灣《蘋果新聞網》

編輯：鄒仲安

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