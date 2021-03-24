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中年脫髮｜53歲鄭伊健頭髮濃密馬明現M字額 西醫指關基因事 中醫生髮湯助改善

18分鐘前

馬國明自去年公開與湯洛雯的戀情後，整個人如沐春風，不過數天前郭晉安在IG上發佈了一張相片，意外令馬國明的髮線成為焦點，不少網民擔心他有脫髮危機。大家不難發現，男性比女性更大機會有禿頭問題，人們亦慣常地把脫髮現象稱為「地中海」，到底為何男人特別易禿頭呢？引致禿頭的原因，人人不盡相同，當中包括壓力、營養攝取量、藥物影響等，不過最主要的成因，必定是受到體內激素和基因遺傳影響。而在眾多大叔界的男星當中，相信年過半百的鄭伊健，其濃密的頭髮基因，肯定令不少大叔「葡萄」。

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脫髮非中年男士專利

皮膚科專科醫生陳厚毅指，脫髮與家族遺傳有關，「若父母有脫髮問題，基本上也會在年輕時開始脫髮。」不過遺傳因素以外，年輕人脫髮或許與壓力有很大關係，陳厚毅醫生說：「讀書有壓力、工作有壓力、公開試有壓力，這些人都會較容易脫髮。」此外，節食、減肥過度導致營養不足，亦會有脫髮問題。最後，經常電髮、染髮也會弄傷頭髮，較易有脫髮問題。

若脫髮問題涉及家族遺傳，則較難處理，不過其他原因導致的脫髮問題是能夠補救或減少的。陳厚毅醫生說：「如果與壓力大有關，想法正面一點、盡量積極，都有機會改善。不過說易行難，怎樣去積極一點呢？打球、看電影、上網看看不同的東西，對減壓都有幫助。情緒改善後，脫髮問題便可有所改善。」若跟過度減肥或節食有關，只要重拾均衡飲食，脫髮問題便可以有改善。

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睾酮激素影響大

至於體內激素睾酮（testosterone）到底如何影響脫髮呢？其實人體內有一種酶，能把睾酮轉化稱為二氫睾酮（dihydrotestosterone）。二氫睾酮會令到毛囊的血液和營養供應減少，使毛囊縮小，隨着毛囊縮小，生長周期會越來越短，新的毛髮就會變得更細，最終停止產生毛髮。這個現象會從頭皮的頂部開始，然後向下移動，最終導致「地中海」現象。

亦有傳言指男性有更高濃度的睾酮，禿頭機率會增加，其實這說法並不正確。脱髮的真正原因，是因為禿頭男仕的毛囊對二氫酮更敏感，導致毛囊停止產生毛髮。所以不論有沒有脫髮危機，大家體內的睾酮量亦是差不多。

父母基因會遺傳

人的細胞內總共有23對染色體，當中有63組基因都會令到身體出現脫髮現象。科學家指，因為多組基因引致一個結果的情況為多基因性（Polygentic）。而在這63組基因之中，有6個是來自「X」染色體。

在「X」染色體中的Xq11–12，是與雄激素受體有關的基因，對人體是否禿頭有很大的影響。外國有一個大型的研究，檢查了12,806位帶有歐洲血統的男性是否帶有Xq11–12的基因，並了解其脫髮程度。結果發現帶有該基因的男人，比沒有該基因的男人出現禿頭的機會高出兩倍。另外，因為「X」染色體都是來自父親，因此亦證明禿頭的確是遺傳的。在2017年的另一個研究中，80%有禿頭情況的受訪者的父親亦是禿頭的。因此若然父親的頭髮如鄭伊健濃密，那麼子女的禿頭機率亦會降低。

若懷疑自己有禿頭情況，便要保持心境開朗、減少自身壓力，或者有更加均衡的飲食，都對頭髮健康有正面的影響。

基因測試驗脫髮？醫生：並不準確

皮膚科專科醫生胡惠福表示，雄激素脫髮或稱為男性型脫髮，大部份均為基因遺傳，男女均有機會擁有脫髮基因，因此不論男女亦有機會遺傳予下一代。這類的基因會令頭皮毛囊對男性荷爾蒙較敏感，而造成雄激素脫髮。雖然女性都有機會遺傳脫髮基因，但由於女性的男性荷爾蒙較少，所以出現雄激素脫髮的機會亦較低。

然而坊間有基因測試，聲稱可檢測用家是否攜有脫髮基因，但胡惠福醫生並不建議市民進行，他解釋：「這類測試多以口腔拭子或唾液檢查篩選出毛髮關聯遺傳因子，從而判斷病人是否有雄激素脫髮風險，但這項技術現時仍未成熟和可靠。」而且這類測試亦非百份百準確，結果亦不一定反映現實，「即使檢測報告屬陽性，亦不一定出現早年脫髮。脫髮的成因複雜繁多，遺傳基因只佔一部份，還要配合後天或環境因素，例如營養不良及精神壓力，才會誘發脫髮問題。反之亦然，報告結果呈陰性，亦不等於一定不會脫髮。」

肉眼觀察更實際

若然受到遺傳因素影響，患者一般20多歲已開始病發，如希望知道自己是否出現脫髮問題，肉眼觀察亦是一個好方法，胡惠福醫生表示患者可觀察髮線有否上移、有否出現M字額、頭頂頭髮有否變稀疏、頭髮變幼細等，以上亦是早期男性脫髮症狀。當發現脫髮應盡早求醫及治療，因為脫髮的首三至六個月進行治療成效會較佳；如果脫髮持續超過半年，毛囊開始萎縮，一至兩年後毛囊變得不再活躍，甚至縮小到看不見，治療效果未必理想。

常見針對脫髮問題有三大治療方案，普遍會先建議患者使用外用生髮水，再進一步或會用到口服藥物、甚至是植髮手術。不過胡惠福醫生提醒口服藥物或會導致性功能障礙，如無任何脫髮跡象並不建議利用藥物來作預防，因預防脫髮的藥物副作用較多。但不論採用任何治療方案，都應先諮詢專業人士意見。

腎氣不足易脫髮

而在中醫角度脫髮大多與腎氣不足有關，註冊中醫彭子芯解決不論男女，大約在30至40歲時，腎氣會開始衰減，便有機會加劇脫髮情況。她表示，普遍的男士地中海脫髮者，體質大多為肝腎不足型，加上香港人生活繁忙、食無定時，以及工作壓力大，亦會加速這個臟腑的衰減。其次，肝腎不足者還會表現得精力不足、易疲累、睡眠質素變差及性功能下降等。

而脫髮與基因遺傳有關的說法，彭子芯醫師指這相對於中醫的「先天不足」，「男士以腎為本，腎功能對男士特別重要。如果父輩或直系親屬也有嚴重脫髮，那麼病人可能先天腎氣不足而令頭髮較脆弱，也較同齡的人更容易出現脫髮。」

彭子芯醫師強調，先天只是一部份因素，後天因素影響亦十分重要。「先天不足加上後天失調，亦可靠中藥或其他方法來強健肝腎。另外有些病人因濕熱而導致頭油或頭瘡較多，或睡眠不佳、腸胃失調等，亦可以服藥改善體質。」彭子芯醫師提醒，有脫髮遺傳風險的男士，應由20歲開始便保養身體，除了戒煙酒、不捱夜外，房事亦不宜過多，否則會損傷腎精。

生薑磨頭皮有效用

坊間傳言生薑磨頭皮能治脫髮和生髮，彭子芯醫師指這方法有一定效用，但並非人人適合，若患者體質偏熱，頭皮偏紅，容易出油和出瘡，便不適合使用生薑。」

如病人脫髮年期較長，除了以中藥治療改善體質外，亦可配合頭皮針灸治療，以刺激毛囊生長頭髮。平日輕敲百會穴、四神聰、頭維、印堂四個穴位，有助預防脫髮和改善睡眠質素，另外平日亦可多飲湯水來預防脫髮。

彭子芯醫師教大家煲一款「首烏桑椹生髮湯」，適合肝腎不足型、脫髮、白髮多的人士飲用。湯水的材料如製首烏、桑椹及熟地，可補肝腎、益精血生髮和令頭髮烏黑；黑豆和合桃亦補腎健脾胃、烏髮明目。每星期飲用1至2次，除預防脫髮，亦改善輕度脫髮問題。如體質濕熱、大便稀溏人士則不適合服用。

首烏桑椹生髮湯

材料（1人份量）：

製首烏 10克

熟地 10克

桑椹 10克

合桃 30克

黑豆30克

紅棗 2粒

生薑 2片

栗米 1條

甘筍 2條

做法：

1. 洗淨所有材料、紅棗去核；

2. 先用清水浸泡黑豆約3小時；

3. 栗米、甘筍切件；

4. 煲內放入所有材料，加入清水蓋過面，大火煲滾後轉細火。蓋上蓋，煲約一小時，加鹽調味即可。

記者：inscie、黃以聲、曾怡

編輯：鄒仲安

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