失業率高企，同時滿街吉舖。早前炮台山富利來商場，設計師游說業主平價出租舖仔讓年輕人創業，搞旺個場，都是資源再利用。 荔枝角香港工業中心旁邊，都有個OK688，去年10月業主完成裝修，人算不如天算撞正疫情。其中一個業主索性跟NGO合作《天弓故事》，撥出40個單位，免底租一年給失業人士創業，宣傳一出，兩個鐘頭已超額申請，業主省掉管理費，失業租客重新起步，都算雙嬴。

號稱荔枝角東大門 入口時裝專賣場

計劃12月開始，3月左右大部份舖頭才完成裝修，116個玻璃間隔，分割成幾十至百來平方呎的小單位。12點，商場靜過鬼。查一查，原來2018年時這商場曾以荔枝角東大門做宣傳，想營造成另一個入口時裝場。惟大街上的正門就是樓梯，雖有大大個彩色招牌，但其實行過咗都冇人知。巡了一圈，因為牌照問題，這裏只能容納人少少的工作坊。為了吸引人流，檔主放假時會辦市集；忽然又搞1蚊雞限時工作坊，魔術師教變魔術、那邊有幾間咖啡研習班教品賞咖啡與拉花；演員阿一同你玩棋盤遊戲；《全民造星》梁奕藍在做自家製生酮朱古力；轉彎有拳擊運動員直播打拳帶貨，還在玻璃房直播家居健身設施，分享爆肌食譜，一夾啱時間衝入去就可以學，吸引人流。很多時個場越山寨，求生創意越爆燈。

前無綫綠葉 全天候教你玩角色扮演Game

荔枝角+死場+劏舖，能搞甚麼呢？行行吓見玻璃房裏，《同事三分親》演「阿一」的美國人布偉傑（Brian Thomas Burrell），在大大幅中國山水壁畫下，幫手指頭般大的公仔棋上色。「係呀，我在推廣遊戲《龍與地下城》，得閒幫啲角色棋上色放在Carousell賣，188蚊隻。不過買家要來舖頭交收，大家可以見面傾吓玩遊戲的事嘛。」

幾年前他離開無綫與朋友創業，開過英文補習班，又辦《一哥教育》，請演員朋友直播他們玩遊戲，拍YouTube。但疫情下甚麼興趣班補習班都遭殃：「我太太是化妝師，我不怕講我家的存款差不多用完了。」原來美國好流行遊戲教學，《龍與地下城》TRPG遊戲在1974年開始出現，不是單純的掟骰子行棋步，大家都要角色扮演，投入角色合作解題完成任務，訓練腦筋之餘也培養Team Building。阿一中學已常跟同學們玩：「之後遊戲機的『RPG』，都源自這遊戲啦。同時影響我想做演員的夢想。」

幾年前《龍與地下城》推出第五代，芝加哥一班配音員邊演住角色邊直播大受歡迎，還想眾籌製作動畫。首三天竟已籌到200萬美元，一個月後則籌得2,100萬美元，超級恐怖。他推斷現在香港大約有四百多名《龍與地下城》的玩家，三百幾人已訂閱了他的頻道，下一步是衝出香港：「 香港不是很多家長接受遊戲教育，所以我轉了做Team Building，疫下多了人在線上玩這遊戲，但還是期待見到真人一起玩，見到他的表情，你更了解他們想做甚麼。「我做演員都會做不同口音的廣東話，玩這個遊戲，我就可以繼續演戲了。」他執起最近常用的角色公仔，壓低聲就入戲：「我呢個係貓人，係個野蠻戰士，好好打的。」再執起隻綠色怪獸，練起把聲：「有時做呢隻怪獸，就蠢蠢哋囉，啲人入來就想打我，但我只想保護寶箱之嘛。」還有女精靈、劍豪等，玩得不亦樂乎。

拳擊運動員直播打拳帶貨 打算Crossover書法班

轉個彎，玻璃房裏有人在搞打拳直播。原來司徒俊豪(Simon)是拳擊運動員，本已減好磅迎接2020年四場拳賽出道攞金腰帶，現在當然煙消雲散。 拳館全關，未來拳王走去餐廳打工保三餐，還跟朋友跑到OK688樓上的寫字樓，找零食批發入貨，跑去深水埗擺地攤。得到這個小店，自問怕羞的他付出許多第一次：頂硬上搞直播。係，即是打拳帶貨，賣的是打緊的家用砂包、索帶，分享線上飲食計劃同線上健身指導尋出路。訪問時他成日摸住褲袋，原來係「貓紙」：「喂大佬，因為我真的好緊張啊，記得首次做自我介紹時，練習了起碼廿次。今次還好，我覺得今次輕鬆好多了。」直播不夠兩個月，賣的東西不多，卻認識多了客人，也結交到好多奇人異士，Crossover不同的未來課程：「這裏有魔術師，又有畫班，早前我們還跟鄰巷的李老師學書法，本先想互相幫襯內循環，後來覺得可跟他合作開內外雙修課，修身又修心。」

小數族裔開工作坊 教非華語人士製作多媒體

除了小型工作室，這裏也有弱勢團體受到幫助。記得去年11月油麻地尼泊爾餐廳大火，有個服務該區單親，非華語人士，包括災區區民的組織Ultimate United也落戶於此。他們服務超過25個不同國籍的小朋友，好多都是混血兒，而新開的小舖名叫Psalm 91，不時會開工作坊教單親家長製作布袋、手工精品等出售。Ultimate United負責人龔潔玲(KitLing)的丈夫VJ是攝影師，現在主力在這裏教小朋友拍片及剪片，學做YouTuber。14歲的Lacy來自北京，4年前因家庭暴力跟媽媽逃到香港。沒身份讓她不能入讀本地學校，只能購買網上課程學英文。白天媽媽上班，限聚令之前她愛流連圖書館，卻引來奇怪目光。她笑說：「媽媽試過搵套校服我着，但更怪 ，大家以為我逃學。」現在她常跟着VJ四圍去，學習拍片剪片。而21歲的Micky跟菲律賓籍媽媽在餐廳打工，一直想學製作多媒體，但坊間大多數課程都用廣東話教學，用英文教的學費高達四萬元負擔不起。這裏，幾個月的課程只要一萬元，是可負擔範圍。KitLing：「其實香港有好多這樣的孩子，有些背景好複雜的，一個家庭有三個仔女，兩個不同的爸爸，或者六個子女四個不同的爸爸，有些可能連綜援拿不到，有些是難民身份，有些家長一日打兩三份工維持生計，小朋友就無處可去。」他們需要較長時間的支援，最低限度，要到他們長大可以找工作自力更生。小小幾十呎的店面，讓他們上第一個剪片課、賣第一隻手作公仔、第一次做兼職售貨員，甚至成為同鄉聚腳地。

記者：陳慧敏

攝影：洪輝進、許先煜

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