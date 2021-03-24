八哥犬（Pug）憑着一雙圓杏大眼加上扁口扁面的外表，在17世紀開始風靡整個歐洲，成為多個皇室貴族的家庭成員之一。今集《動物百科》就跟大家介紹這隻源自中國的扁面小狗。

Fanny與James於2016年及2019年先後領養了一對八哥，分別是財仔（6歲）及點點（3歲）。他們分享，八哥笨呆的外表十分可愛，其親人友善的性格是最吸引人的特質。牠們是十分聰明的家庭犬，同時善於與小朋友及陌生人相處。Fanny苦笑地分享：「我們試過因為要去旅行，將牠寄養在一位狗友家中。牠完全不會理會對方是甚麼人，就直接走上別人的床，挪別人的手撫着牠，甚至要別人的丈夫陪睡。牠不怕陌生環境，當作自己家一樣。」

這種親人非常的狗種歷史相當悠久。有指八哥犬源自中國，早於宋朝時已經有牠們祖先的足迹。直至約16至17世紀，由荷蘭貴族成員將牠們帶入歐洲而開始為人熟識。八哥憑其親人友善的個性以及怪趣的外表，令牠成為不少皇室貴族的寵兒。同時亦是不少畫家筆下的繪畫對象。例如西班牙畫家哥雅和英國畫家威廉·賀加斯亦曾繪畫過這種小狗。然而，古老的八哥犬有別於現代人工繁殖的模樣，起初牠們擁有修長的四肢，其臉蛋及嘴巴凸出，眼睛亦不如現在誇張地圓大。惟到了19世紀，繁殖家開始培育出體形短小、臉部及鼻子皺褶多多的八哥。這個外形卻意外地深受大眾喜愛。經年累月的繁殖及改育，八哥的臉蛋亦越來越扁，成為今天的樣子。

小狗貪吃的特質向來是犬隻訓練的一大優勢，而八哥正正因為貪吃，因此很容易以零食來教導牠們不同指令。Fanny指，財仔稱得上是家中的資優生，「down」、「sit」、「hand」等基礎指令，在零食的鼓勵下只用了半小時便學會了。然而，雖然八哥十分聰明，但貪吃亦是另一個經常令主人費神的特質。牠們是食物神偷，往往能在你不經意時在廚櫃或狗糧包中偷取食物。Fanny笑言過往狗狗們就曾發生過令人哭笑不得的偷吃事件。「我們試過沒有放好飼料包，回家後發現牠咬穿了一個角落，吃掉了大半包狗糧，而地上是一粒糧也沒有。乾淨得即使你回家亦不察覺牠咬開了飼料袋。」

美容護理

八哥雖然是短毛犬，但掉毛量同樣驚人。此外，因為扁面及滿臉皺褶的特點，皺褶縫隙容易藏污納垢，主人每天亦須花時間為牠們清潔，確保皺褶乾爽清潔，避免小狗因而患上皮膚病。此外，八哥犬的眼晴凸出，跟其他狗種的小狗玩耍時，較容易因而弄傷眼睛。因此，主人亦要留意避免讓牠們有過份激烈的打鬧。

易發疾病及預防方法

八哥犬因臉部結構的局限，令牠們有先天呼吸的困難。跟其他扁面品種的貓狗一樣，部份鼻孔過度塌陷者，須要接受擴大鼻孔手術來解決呼吸困難的問題。同時，牠們亦較容易中暑，因此不適宜在夏天炎熱時外出。主人應留意八哥的呼吸情況，若然牠們出現呼吸急促、大聲喘氣時，主人要盡快帶小狗返回室內有冷氣的地方，讓牠們休息及飲水。另一個八哥常見的易發疾病是椎間盤突出問題。主人要避免讓牠們經常跳上跳下，減輕對脊椎的負擔。

先後領養一對八哥 一切都是緣份

Fanny分享，財仔跟點點同樣是領養回來的小狗，談及遇上兩犬的經過，她說一切都是緣份。「點點是一位狗友在半山的廢車場中找到的。你很難想像為何一隻八哥幼犬會無故地在山上出現。當時牠很瘦，肋骨凸出，只得5公斤。帶回家後拉了好幾次綠色的大便，估計牠從前一直以吃野草維生。起初牠不會吠叫，完全不會出聲，我們以為牠遭人割斷了聲帶。甚麼也不會，樣子很害怕。」大半年後點點終於在他們面前第一次吠叫。記者好奇牠吠叫的原因，Fanny說：「是吠我們想要零食吃。」幸好在Fanny及James的照顧下，點點早已漸漸健壯起來，如今是一隻活潑親人的小魔怪。談及與八哥相處的快樂，二人均指小狗們可愛的模樣，是生活最佳的治癒劑。James說：「當你工作時牠伴在身旁，當你想跟牠玩，牠又會與你打鬧。牠們是無時無刻都在家中給你歡樂，永遠地陪伴你。」

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