去年至今越來越多老店結業，繼上海街的成昌表行、中國冰室後，位於新蒲崗彩虹道的彩虹餐廳，1966年創立已有半世紀歷史，現已傳至第三代，一直是老街坊飯堂，剛貼出告示宣佈將於今個月尾結業。老店由三兄弟經營：大哥黃雨文負責櫃面；二弟黃炳煒管理樓面及人事；三弟黃炳標就主力負責出品，各司其職。

第三代經營 一間店養活3個家庭

「每個人都問我『細哥為何不做？』，你們都知道細哥身體如何，細哥要休息一下。當日我將結業告示貼出來，我手都是震的。店子有幾十年歷史，所以有少少捨不得，但也沒有辦法，為了大家身體好。我們平時很少休息，現在好想有多些時間。」人稱「細哥」、排行第二的黃炳煒說。老店開早上7時至晚上6時、周一至周六、逢星期日休息。「其實近這半年才星期日休息，最大原因是我們兄弟都五勞七傷。年紀又開始大，大家都60多歲，身體狀況又不太好。操勞這麼多年，加上剛好疫情拖這樣長時間，可以這樣說：多個月以來，一直都是蝕本。是否因為疫情不做？都是小部份原因，都是借意，最大原因覺得太過辛苦，真的要休息。」彩虹餐廳是由細哥的爺爺出錢，打本給爸爸和二個叔叔經營，最初生意只屬一般。「原本在東頭邨有條斑馬線，可以直到我們舖頭，但之後要起天橋，便截了這條斑馬線。聽我爸爸說，當時生意差很遠，三兄弟一起做，生意額不夠，其他兩兄弟覺得不是辦法，困在一起大家一齊等死，最後只餘下我爸爸一個人做。」後來新蒲崗工業興旺，生意又好轉，那時店子開早上7至晚上11時半。「當年我爸爸很辛苦，我們年紀又太小，幫不到他。那時營業時間很長，所以覺得以前爸爸為了我們付出了很多。平時聽他在說以前怎樣，我們每個都聽到流眼淚。」他續說，「最後為甚麼輪到我們三兄弟一齊做？其實大家有試過在外面工作，都是做得不好，最終回來店子幫手。很老實，我們不是賺甚麼大錢，但很慶幸，這間店養活了我們3個家庭，我們每個都會落手落腳做的。」

新蒲崗變天 老店被淘汰

大哥黃雨文是出名神算，主理櫃面，從不用計算機，快而準。弟弟則較有性格，主理出品部，在繁忙時間煮麵、沖茶一腳踼，全權管理廚房。「三兄弟一齊工作，一定有吵架，最緊要大家包容。」細哥說。餐廳最出名是燴豬扒意粉，豬扒夠鬆軟，還有鑊氣小炒即叫即炒，份量大，價錢經濟。「搬入Mikiki的人較新穎，世界環境都不同了，很老實，年輕人經過見到門面都較少幫襯。在這區越開越多餐廳，像我們這種老式茶餐廳沒有太多人欣賞。」店子曾翻新過，但牆上的磚和地磚仍保持剛開業時的模樣。「我可以大膽說一句，我們有55年歷史，但桌面很乾淨，都是靠我們自己人做，像我弟婦是清潔組長，抹得很乾淨。」

「兩年前爸爸媽媽仍在，我們大家都有個信念，會有個動力，就是堅持繼續做。後來爸爸媽媽不在，其實大家意向都是一致——不如大家都休息。我們沒有下一代肯接手，也是結業原因。我和弟弟都是這樣說，如果有年輕人接手，拼了我們這條老命都會堅持。但新年前已經提出我們不做了，他們到最後都沒有反應，那便算了。」他回憶起老父最後對他說的一番話，「到最後可以這樣說，我爸爸90多歲離開，他臨走前，見到我們每個人身體都出現問題，他自己開聲，跟我們說『不要做不要做』，我們都可以叫做聽爸爸說，我們自己都知道要休息，真是頂不住。希望街坊每位身體健康，我們大家有緣再見。」

記者：何嘉茵

攝影：潘志恆

編輯：鄒仲安

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