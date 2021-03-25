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日本酒店｜大阪酒店W Osaka正式開業 法國品牌Fauchon開酒店進駐京都

58分鐘前
日本大阪及京都分別有2間高級酒店進駐，設計風格各具特色。

雖然日本疫情仍然嚴重，部份飲食店亦被迫轉型，但有酒店繼續開業。知名國際酒店集團萬豪國際（Marriott International）在大阪開設「W Osaka」酒店；法國甜品品牌Fauchon則開酒店在京都插旗。

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W Hotel日本首間酒店　落地玻璃配浴缸睇夜景

W Hotel遍佈全球，但「W Osaka」是日本首間酒店。該酒店由萬豪國際及日本建築公司積水房屋共同打造，並由日本建築師安藤忠雄作設計顧問，於3月16日在大阪心齋橋開幕。此新酒店高27層、合共337間房，房價由3,210港元起。房間以極簡主義為主調，再加閃爍玻璃配合，營造獨有都市時尚感，同時部份房間浴室有浴缸再加落地玻璃，晚上再看大阪霓虹夜景，可謂美輪美奐。

W Osaka

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網址：https://www.marriott.com/hotels/travel/osaow-w-osaka/

地址：大阪府大阪市中央區南船場四丁目 1-3

交通：大阪地下鐵御堂筋線、長堀鶴見綠地線 心齋橋站

Fauchon全球第二間酒店　客房有甜品吧

法國品牌Fauchon專賣法式甜品及朱古力，於2018年在巴黎開設首間酒店，而今年於京都開設的「Fauchon Hotel Kyoto」是全球第二間，裝潢以「奢華巴黎×優雅京都」作招徠。雖然相對於W Osaka，Fauchon Hotel Kyoto比較小型，僅高10層及總計59間房，不過Fauchon主打美食體驗，所以每間客房都設有「Gourmet Bar（美食吧）」，讓旅客品嚐到自家品牌的高級甜品及糖果，在房間亦可感受到巴黎浪漫窩心情懷。

Fauchon Hotel Kyoto

地址：京都府京都市下京区難波町 406

撰文：周伯臻

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