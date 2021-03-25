不少日式餐廳都有河豚料理，不過自行烹煮河豚食用隨時中毒。前天（23日）兩名女子在家中進食朋友在本港捕獲並經烹煮的河豚後懷疑中毒，並即時先後出現舌頭和嘴唇麻痺、暈眩及四肢無力和麻痺，前往屯門醫院急症室求醫，須入院接受治療，現時情況穩定。

中河豚毒素會麻痺暈眩 煮熟無法解毒

據了解，俗稱「雞泡魚」的河豚內的毒素，即使1毫克也可足以致命。河豚內含有河豚毒素（ Tetrodotoxin ），是毒性強烈的水溶性神經毒素，可影響中樞神經系統。河豚毒素主要由海洋細菌產生，通過食物鏈積聚在河豚體內，主要集中於河豚的肝臟、生殖腺及皮膚等器官，魚肉雖無毒但劏煮時稍一不慎同會受毒素污染。河豚毒素是一種耐熱毒素，即使經過烹煮、風乾或冷藏過程也不能被分解。

如果中毒，可影響呼吸及血液循環系統，嚴重可能會致命。河豚毒素的毒性是南亞條紋毒蛇的10倍、黑蜘蛛毒液的10至100倍、氰化物的好幾十倍，人體攝入大概1至2毫克河豚毒素已經可以喪命，潛伏期約5分鐘至4小時，現時並沒有已知的解毒劑或抗毒素可分解河豚毒素。

魚檔買魚小心混雜河豚 吃螺避免與內臟同食

曾有市民在魚檔買梭羅魚，回家後才發現當中混雜了有毒的河豚，魚檔和市民在日常都要多加留意。另外，除了河豚，外殼有螺旋紋、尾部較尖長的織紋螺都含有河豚毒素，甚至比砒霜毒百倍，主要分佈在浙江、福建等沿海廣東地區，雖然在香港比較少見，但為安全起見，建議吃螺類及貝類海產時，盡量別吃內臟。此外，貌似「娃娃魚」的東方蠑螈，皮下亦含有河豚毒素，如在野外發現，千萬別帶回家飼養。如果不小心碰到皮膚，最好立即洗手，要避免讓寵物吞食東方蠑螈，否則寵物會中毒死亡。

日本對於處理河豚店家要求嚴格，一定要經過專業訓練並取得執照才有資格料理河豚。經過專業訓練的廚師要知道每一種河豚的毒性，以及哪些器官和部位有毒素，必須要徹底清除以免顧客吃了會中毒。而且日本約有50種類的河豚，當中只有22種是日本政府認定透過安全處理就可以提供客人食用的種類。所以一般香港餐廳的河豚料理，都要在日本先經過處理的。

至於在香港，亦有法例規管售賣河豚的負責人要確保所售河豚適宜供人食用，亦必須先獲食物環境衞生署發出的許可證，並提交由河豚產地官方簽發的衞生證明書，證明所售河豚不含毒素，適宜供人食用，才批准售賣，而且不容許出售整條的河豚。

若有人中毒，應第一時間召喚救護車，因為現時並沒有已知的解毒劑或抗毒素可分解河豚毒素，醫護人員可用氧氣罩、插喉、補充電解質等方法急救，讓病人自行慢慢把毒素排出體外。衞生防護中心建議市民應避免購買及自行宰洗河豚或不知名魚類作膳食用途，以預防河豚毒素引致的食物中毒。

撰文：鄭詩詠

編輯：鄒仲安

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！