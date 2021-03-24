香港每天都有數以千百計的動物正在尋找可以安居的地方，你願意為這些孩子帶來希望和曙光嗎？以領養代替購買，你也可以給牠一個溫暖的家。《每日一領養》為你提供尋家孩子的資訊，今天的主角是來自愛護動物協會的Dor Dor。

名字：Dor Dor

品種：貴婦狗

性別：雄性

年齡：10歲

位置：香港愛護動物協會灣仔中心

領養編號：490796

晶片編號：047 624 278

其他事項：相信到訪過愛協領養中心的人，都一定對Dor Dor這位活力充沛的老人家並不陌生。無論外貌抑或體力，都完全與牠的年齡毫不相符。牠每天最期待的事一定是與職員們玩拋接遊戲；不但不會展露疲態，更有用不完的體力（通常都是職員率先投降）！另外，過往Dor Dor亦有一點行為問題，譬如吠叫及抗拒接觸等；但經過狗隻訓練員的開導與合適的訓練後，Dor Dor的行為亦有所改善，正步向成功尋家的道路！Dor Dor正耐心等待一個溫暖的家，快來中心探望牠吧！

愛護動物協會資訊

豁免牌照號碼：ORG-00002

領養熱線：2232 5529

官方網站﹕https://www.spca.org.hk/ch/

以上資料的最後更新日期為2021年3月22日，詳細領養資訊可瀏覽愛護動物協會的官方網站，領養申請的接收及批核將由該機構全權負責。

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