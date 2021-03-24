正向訓練提倡「不打不罵」，要狗狗愉快學習。大部份人對它的了解大致就是「指令做得好就畀零食奬勵，建立正面印象；做得差就無視，不打不罵不懲罰，防止產生負面記憶」。聽起來好像很有道理很正面很愉快，但細心想想：如果狗狗幹壞事後都只有奬勵，永遠沒有任何後果，那牠為甚麼要聽主人的話呢？這樣的「港孩式教育」是正向訓練想達致的真正目的嗎？

其實正向訓練並不是只有「零食奬勵」，亦不是只有「不打不駡」。有人會稱正向訓練為force-free training，重點在於「零壓力」（force-free），透過了解狗隻的生活習慣，在生活上對牠做的每一個細節都保持正面，在不強迫狗狗的情況下，將牠的生活模式導向一個人狗都覺得舒服、合適的模式。故此，正向訓練抗拒的不只是打駡，而是任何會對狗狗生理或心理造成傷害或壓力的訓練方式，例如以製造聲響來嚇狗狗等。

我們給予狗狗奬勵來正面增強狗狗好的行為； 同時亦會透過取走狗狗喜歡的東西，例如當狗狗衝向牠喜歡的物件時隔開牠，讓牠不可以隨便得到，以此來削弱狗狗不好的行為，藉此引導牠們主動選擇做出主人想要的正確行為。

犬隻行為專家Eddie Choi從事狗隻訓練15年，致力在香港提倡正向訓練。他指出正向訓練其實是一種態度， 人與狗的生活之中其實並不是只有「奬」與「罰」。生活上有好多事情都能令到狗狗輕鬆開心，當中的重點在於主人是否真正了解狗狗，有否試着從狗狗的認知角度來看問題。此外，正向訓練還有一個重點要指出的是科學化：主人應以科學方式去了解狗狗的行為，例如是觀察身體語言、肢體動作，再透過滿足牠們的基本需求，不斷磨合修正，讓狗狗主動地學習訓練，達致人狗關係平等而愉快。

你都想多了解狗隻正向訓練嗎？動物蘋台網上FAN享會1小時的星級講座，邀請到《訓犬記》的犬隻行為專家及訓犬師蔡易儕（Eddie），為你解說真正正向訓練的意思，以不強迫及科學的方式拆解狗隻不能獨處、害怕陌生人、咬手咬腳、護食或護物等各種常見的狗隻行為問題，及其處理方法和預防技巧，更會教你如何分辨行為問題與身體疾病訊號。

以上內容沒有包含你家狗狗的行為問題？不要緊，今次講座的問答環節會加碼延長至1小時，讓Eddie即場解答你各類疑問。機會難逢，狗奴們還不馬上報名！請留意，只限壹會員報名參加。

撰文：黃雅純

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