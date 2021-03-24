上月我提過韓劇二月新上映的電視劇競爭相當激烈，因為除了大量一線卡士壓陣外，也有不少有大資金投放的大製作。經過一輪上映激戰後，暫時以狗血復仇劇《Penthouse II》跑出，宋仲基的tvN《黑道律師文森佐 》（Vincenzo）緊隨其後，此劇Netflix有得睇，雖然我頂唔順宋的chok樣，但又不得不承認，拍過《愛的迫降》的導演金熙元功力有番咁上下。首集第一幕「火燒葡萄園」緊接宋仲基炸爆Cassano家族新掌門人部法拉利，兼同時已搭上航班回國的一幕，均相當有震撼力，好有電影感，擺明係大片格局，係好睇的。不過，幸好有女一全汝彬那極度浮誇兼「拖後腿」的演技及男二玉澤演「閃光」演出，實在搶去宋仲基不少光環，也令《Vincenzo》又引來劣評，都令我安心少少。嘿嘿，下次再談此劇。

十周年「慘劇」

這次要談的本來是二月檔最令人期待、也是Netflix有播的《西西弗斯的神話》（Sisyphus：The Myth / 시지프스: the myth），壓陣的是一線大星曹承佑及朴信惠，加上此劇還是JTBC十周年的特別企劃，而題材更是韓劇最吸引的科幻跟穿越，又懸疑又燒腦又有曹承佑及朴信惠美貌加打到飛起的動作場面，看trailer還欣賞到荷李活級數的CG鏡頭，實在相當吸引，二月初我還說幸好同樣講科幻懸疑的《L.U.C.A》搶先首播實屬明智，否則撞正《Sisyphus》的影期，危哉。執筆時看罷八集，嘩，睇到我手心冒汗，仲有少少眼瞓。是的，套劇幾悶。悶的程度有四粒星（五粒滿分）。

本來首播一開場由曹承佑飾演量子科學家韓泰術，在九霄之上先上演一幕以物理學來拯救了一場空難，都幾吸引，但我已有少少隱憂。曹承佑係好戲之人，這是毋庸置疑的，惟角色設定是新晉科學家，曹看上去有點過老了，不過我相信演技可以彌補角色設定。而另一幕講朴信惠飾演從未來回到現在的姜瑞海，目的只有一個，就係盡一切能力去保護即將被殺的韓泰術。她跟老父道別而進入時光機一幕，背景套路好有占士金馬倫（James Cameron）經典電影系列《未來戰士》（Terminator）影子喎。而再想深一層，莫非曹承佑飾演的量子科學家韓泰術就係Terminator入面發明Skynet「天網」那個黑人科學家（於Terminator入面，因為黑人科學家發明了天網，這個智能防衞電腦控制全球網絡，往後造成電腦機械人滅絕人類）？真係越睇越似。

末來戰士橋段

作為JTBC十周年大企劃，炒橋已經唔係咁好，不過，由於一開始套劇用上希臘神話的Sisyphus，呢個神話入面的主人翁西西弗斯是一位被懲罰的人。他受罰的方式是：必須將一塊巨石推上山頂，而每次到達山頂後巨石又滾回山下，如此永無止境地重複下去。我想，此劇名的喻意就是以「西西弗斯式的」形容「永無盡頭而又徒勞無功的任務」，即是像莫比烏絲環Möbiusband一樣，永無止鏡的循環；也就是說，雖然女主角朴信惠想回來拯救科學家曹承佑，但如劇名一樣，會不會是一種詛咒呢？這個穿越回來只是一個無止境的循環？基於這一點，最初這劇是有一定趣味性的，我相信。

動作場面好兒戲

第一集，神秘的朴信惠拖着行李篋（相當奇怪行李篋竟然冇product placement）從2035年未來世界回到現在2020年；踏進第二集，就開始有我最期待的動作場面！在朴信惠被管理時光機（就是劇內說的Uploader及Downloader）的管理局特工追捕時，第一場飛簷走壁的對壘戲出現。不過，早前看過《驅魔麵館》的朋友，相信在看過類似的場景後，真心覺得朴信惠的動作場面拍得幾渣，而所謂管理局特工雖然個個荷槍實彈，但反應往往慢半拍，全部都是佈景板。動作場面拍得毫無說服力，最緊要是毫無緊張感。武指，要重打八十大板。

到了第三集，曹承佑在舞台公開量子新技術時受狙擊手襲擊，朴信惠在上層座位舉高iPad呼叫曹承佑伏下，這一幕真心覺得極盡反智之能事，還有之後跟警察打鬥場面，武指竟可以「如實」般拍攝朴信惠打到「姐手姐腳」，最滴汗是之後的「大場面」，用槍射出威吔鋼線連到另一大廈逃走，朴與曹兩人逃走時，後面緊貼的警察又好「友善地」目送他們離開，全場一點張力都冇，真心悶爆。這一種故弄玄虛的動作場面延續至第四集，兩人又被管理局追捕，在屋內用煙霧彈影響特工視線（但人家有戴防煙面具的），然後朴信惠口罩都冇個，竟可以輕鬆在狹窄的空間內遊走，幾下就打低雄糾糾兼全部有重型武器的特工，反而曹承佑用可樂發射武器還算有丁點創意；之後兩人駕車逃走時被Drone無人機追殺，過程講到管理局的Drone駕駛員有好先進的電腦裝備，但又「槍槍中腳」，無傷大雅，兩位主角無穿無爛地揸住部K-car（仲要係曹承佑揸車）可以拋離敵人，最後仲可以打低晒所有無人機。去到呢一幕，我真係冇嘢好講，除了說管理局養埋一堆酒囊飯袋，似足咱們的正苦高官，真的想不到場面何解如此反智甩漏，零緊張但荒謬度滿分！

棄劇之危

嗱，好戲在後頭。最後一幕講兩人駕車被追到斷橋無路可逃，準備跳橋，而特工一早掩至，更全部拔晒槍整裝待發，跟兩位主角只有一車之隔，但特工原來只懂擺甫士，兩位主角還有時間計下數（曹以物理學計算跳橋安全角度），斯斯然走向大橋邊。我最初以為特工因為要活捉所以冇開槍啦，嘩，又唔係喎，特工唔開槍又唔追截，眼白白睇住兩人逃走（停車位跟橋邊有一段距離的）。當兩人跳橋一刻，竟然又有一位特工突然正常返——真係開槍。原來手槍真的有裝子彈，結果一槍打中朴信惠的手臂，兩人一同跌落海。well，睇到呢一幕，我真係忍唔住響小兒面前爆粗說：「要開槍一早開啦。一係劇情就安排特工們咪追到咁貼，又泊好晒車傾埋計，都唔去拉人，走又唔追，係要跳到一半至開槍，我X#$**%！」

拖泥帶水無關痛癢

老實去到呢一集，我已有心理準備，應該有機會跟《L.U.C.A》同一命運——棄劇！但心諗，寫劇評，總要客觀一點吧。好，再畀兩集機會啦。到了第五集，劇情推進緩慢不在話下，我發覺曹承佑跟朴信惠的CP感相當麻麻，兩人都有演技但我總覺得曹承佑太老了。我曾想過，如果找來「最佳男二」金宣虎來演，可能效果會好好多。而此集講到未來世界，因為核戰帶來災害，南韓已成廢墟，朴信惠跟父親往荒廢的商場搵食物，途中遇上一班殺人如麻的狂徒，交戰起來，動作場面秉承此劇傳統——拍來故弄玄虛拖泥帶水又唔好睇，但竟然播足十五分鐘，連賤內都問：「其實呢場戲想講乜？」我以為槍戰對以後劇情有所啟示，但原來長長十五分鐘劇情跟以後主線發展是完全無關係的，係夾硬塞入去，唔睇無損失。之後，劇情講到兩人逃回曹承佑寓所避難，情節無聊之極，只為營造兩人患難見真情之局，但老實講一啲浪漫及感動都冇。總結，整個第五集係可以skip，第四集接落去第六集是完全可以接軌，絕對唔會跟唔到劇情。再看下去，我又發覺第七集同第五集同一格局，未來的劇情根本無關痛癢，唔睇都得。未來情景只為show下韓國CG有幾勁，而槍戰場面（但槍戰場面拍得十分兒戲，搞笑到業餘程度）根本是多餘情節。此刻，我忽發奇想，莫非Sisyphus真義係循環地表示單數集數唔使睇？而整齣劇的詛咒並不是對兩位主角，而是對觀眾永無止境的懲罰，陰功。

據知此劇收視每下愈況，已到暴跌程度。我有理由相信，《西西》會成為JTBC近年最失色的周年企劃。

撰文：LY

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