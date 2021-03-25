近年手工麵包在香港流行，不少人都轉投手工麵包懷抱，特別是製作難度甚高的酸種麵包（Sourdough）。酸種麵包是傳統發酵而成的麵包，成份天然，味道帶酸香。製作酸種麵包當中最重要是酸麵種，培養酸麵種需要每天去除部份麵種，並餵飼新的麵粉及水。而每次餵飼份量或天氣變化都會影響酸麵種，因此酸種麵包屬高難度製作，而每個酸麵種亦會製作出專屬性格的麵包味道。這次平貴關注組選了兩家手工酸種麵包，平價代表是新品牌Bread Pantry推出的農夫酸種麵包 （Country Farmhouse Sourdough）$38／360g。而貴價代表是中環Baked的酸種麵包$140／1個（約880g）。

Bread Pantry是Bakehouse老闆Grégoire Michaud於3月新推出的零售麵包品牌，主打零售麵包，提供不同款式的酸種麵包，包括方包、法式麵包及預先切片麵包系列。Bread Pantry的酸種麵包均經過36小時的發酵過程及石窯式焗爐烘烤而成。材料方面亦不簡單，使用法國布賽Girardeau家族Suire Mill的有機麵粉、法國Guérande的海鹽、過濾水及經天然培植15年的酸種Roger。Grég自家研製的酸種Roger花近15年時間悉心照料，每日被灌入兩次水及麵粉，現時已有200公斤重，而Bakehouse的酸種麵包同樣由酸種Roger製成。有別於一般手工酸種麵包，Bread Pantry的酸種麵包以袋裝設計並能於超級市場買到，有效食用日期約兩至三天。

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Baked位於中環，麵包師傅Zahir Mohamed來自南非麵包世家。店內只賣一款酸種麵包，份量超大，一個接近880g。製作這款酸種麵包要花上三天製作、兩天發酵時間及經過四次人手的折叠才能做到鬆軟效果。而Baked的酸種麵包是用了50年以上、由祖母年代開始流傳下來的祖傳酸種，所以酸味很有層次。

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記者試吃完兩款的酸種麵包後，認為味道要視乎酸種的個性。每個酸種都會帶來不同的酸味，製作出不同質感的麵包。如果喜歡偏酸味道可選擇Bread Pantry，但如果喜歡較易入口、隨後才有較重的酸味出現，則可選擇Baked。

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Bread Pantry

https://www.breadpantry.com/our-bread

Baked

中環蘇豪伊利近街14號地下D號舖

記者：陳靜雅

攝影：張志孟

編輯：鄒仲安

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