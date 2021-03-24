作為法治大國，英國法律源遠流長，時至今日還繼承着不少看似匪夷所思的舊法律。以下這八條古怪法律，會否讓你感到嘩然？

1. 全英水域的鯨魚和鱘魚都是君主的財產

在幾乎七個世紀前，英皇佐治二世立法規定，全英水域的鯨魚和鱘魚也是當代君主的財產，任何人士在英國境內捕獲鯨魚或鱘魚，也必須上呈君主。勿以為法例已經過時，話說在2004年，真的有一名叫Robert Davies的漁夫，在威爾斯捕獲一條九磅重的鱘魚，並依法把牠呈交英女王。不過英女王也沒有真的接收這條大魚，皇室回覆說英女王很替他高興，請他適當地自行處置這條魚就好。最後，Davies就決定把這條珍貴的鱘魚捐贈給倫敦的自然科學博物館。

2. 在酒吧不准喝醉

英國人嗜酒如命，但喝醉酒怎麼說也不是高雅的行為。所以根據法例，在持牌酒館裏，不管是喝醉酒，還是賣酒給喝醉酒的人，都是違法的，最高可被罰款200英鎊（約2,128港元）。

3. 郵票不可倒轉貼？

英國的郵票都印上君主的頭像。有人說，《判國重罪法案1848》禁止「推翻」君主，所以若把郵票倒轉來貼的話就犯了叛國罪，有機會被檢控入獄。不過英國皇室郵政已經澄清，即使上下倒轉，郵票仍然有效，大家不必過慮。

4. 不准觸摸倫敦公園裏的塘鵝

在倫敦的公園裏，常會見到塘鵝（或曰鵜，pelican）。雪白機靈的塘鵝固然討人喜歡，可是，根據《皇家公園及其他開放空間規例1997》，未得政府的書面許可，任何人士也不得在倫敦的公園內觸摸或餵飼塘鵝，所以看倌到倫敦公園遊玩時，記緊要給塘鵝留一點空間了。

5. 不准在倫敦街頭搬運木板

倫敦貴為英國首都，規矩自然特別多。根據《都會警察法案1989》，在作為大都會的倫敦，不少被認為是「滋擾」的行為也是被禁止的，其中最著名的就是禁止帶着木板、杆子、長梯、輪子等物品在倫敦街頭行走，當然，上落貨除外。

6. 不准在倫敦滑冰、放風箏

同樣是根據《都會警察法案1989》，在倫敦是不可以在大街上滑冰的，大概因為大城市人多擠擁，任意滑冰很容易對其他市民構成危險。不過，教人意想不到的是，原來根據同一法例，在倫敦，連放風箏也同樣是禁止的，千萬要注意，不要誤墮法網。

7. 在倫敦，早上八點前不准拍打地毯

再來也是規管倫敦人的《都會警察法案1989》。根據這條法案，倫敦人不准在早上八點前搖晃或拍打門前門口地毯——大概是不想擾人清夢吧。所以，想要清潔門口那塊地毯、搖清裏面吸附的灰塵，記緊要等到八點之後。

8. 在特拉法加廣場不准餵白鴿

不少遊客來到歐洲，都喜歡在古典建築前餵飼白鴿，所以曾幾何時，英國倫敦市中心的著名景點特拉法加廣場（Trafalgar Square）也是白鴿的群居地，漫天白鴿，每天在這裏等待遊人餵飼。然而白鴿數量實在太多，而且牠們的排泄物影響衞生，所以自2003年起，當局就立法禁止在特拉法加廣場餵飼白鴿，違者罰款500英鎊（約5,316港元），成功把該處的白鴿數量由4,000隻減至100隻。

這些法律自有其社會意義，今日看來雖是千奇百趣，卻也忠實地側面反映英國的文化面貌，有意移居英國者，不妨留意。

撰文：顧書維

前社區主任，留學英倫，主修國際關係，現於國際顧問公司任職，寫文章以自娛娛人。

編輯：洪慧冰、鄒仲安

-----------------------------

香港首個【國際移民及置業博覽】，助你輕鬆掌握移民資訊

Mar 27-28 會展3G 免費入場 https://bit.ly/3eJzkli

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！